Steven Tyler d'Aerosmith : « En tant que rock star, j'ai le devoir d'avoir des relations sexuelles. »

Le chanteur d'Aerosmith a déclaré qu'en tant que rock star, il se sentait obligé de le faire.

Comment imaginez-vous la vie des rock stars ? Derrière les projecteurs, les riffs de guitare et les foules en délire, un mythe persiste depuis des décennies : celui du sexe, drogue et rock 'n' roll. Une formule presque caricaturale… mais parfois bien plus proche de la réalité qu’on ne le pense.

Parmi les figures emblématiques qui incarnent ce fantasme, difficile de ne pas citer Steven Tyler, leader charismatique de Aerosmith. Véritable symbole du rock excessif des années 70 et 80, le chanteur n’a jamais vraiment cherché à cacher les aspects les plus sulfureux de sa vie.

Dans une interview accordée à l’émission « OBJECTIFIED » diffusée sur Fox News, l’artiste s’est livré sans filtre sur ce qu’il considère comme les réalités — et presque les obligations — de son statut. Et au cœur de son discours : le sexe, omniprésent.

« C’est extrêmement facile pour une rock star d’avoir des relations sexuelles », explique-t-il, avant d’aller encore plus loin. Pour lui, il ne s’agit pas seulement d’une opportunité… mais presque d’un devoir. Une déclaration qui peut surprendre, mais qui s’inscrit dans une vision très particulière du rôle de rock star, où l’image de sex-symbol impose des comportements attendus, voire assumés.

Cette perception renvoie à une époque où le rock était synonyme d’excès, de liberté totale et de transgression permanente. Dans cet univers, refuser certaines tentations pouvait presque apparaître comme une anomalie. Steven Tyler, lui, semble avoir pleinement embrassé cette philosophie, quitte à en payer le prix.

Car derrière le fantasme, la réalité est souvent plus sombre. Le chanteur d’Aerosmith a connu un passé sentimental tumultueux, marqué par des relations complexes et des périodes difficiles. Une vie à cent à l’heure, où les excès — qu’ils soient émotionnels ou physiques — finissent par laisser des traces.

Alors, la vie de rock star n’est-elle qu’un enchaînement de plaisirs et de libertés ? Pas vraiment. Si le sexe fait indéniablement partie du décor, il s’accompagne aussi d’une pression constante liée à l’image, à la performance et à une certaine idée de la légende.

Avec ses déclarations sans détour, Steven Tyler rappelle une chose essentielle : derrière le mythe du rock 'n' roll, il y a des choix, des dérives… et parfois des regrets. Une réalité bien plus nuancée que le fantasme collectif.