U2 : Le groupe a tourné le clip de son nouveau single, « Street of Dreams », sur le toit d'un bus à Mexico.

Après avoir interprété la nouvelle chanson trois fois dans le bus, U2 s'est déplacé sur un balcon voisin pour offrir aux fans un mini-concert.

Le retour de U2 prend une tournure spectaculaire. Le 12 mai, Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. ont investi les rues de Mexico City pour transformer la capitale mexicaine en véritable plateau de tournage à ciel ouvert à l’occasion du clip de leur nouveau single « Street of Dreams », premier extrait de leur prochain album studio.

Une mise en scène urbaine et immersive

Fidèle à son ADN, U2 continue de brouiller les frontières entre musique et espace public. Pour ce tournage, le groupe a choisi un dispositif aussi simple que spectaculaire : un bus scolaire en mouvement, entièrement recouvert de graffitis réalisés par l’artiste mexicain Chavis Mármol.

Ce décor mobile a permis à des centaines de fans de vivre une expérience unique, directement intégrés au tournage. Une sélection de participants avait été effectuée en amont : les invitations ont été envoyées entre le 6 et le 10 mai, avec deux conditions strictes — être âgé de 18 ans ou plus et accepter un tournage en extérieur.

Le retour symbolique de Larry Mullen Jr.

Ce tournage marque un moment particulièrement attendu par les fans : le deuxième retour public de Larry Mullen Jr. avec le groupe, après une série d’opérations entre 2023 et 2024 qui l’avaient éloigné de la résidence de U2 au Sphere de Las Vegas.

Sa présence aux côtés du groupe au complet résonne comme un symbole fort : celui d’un retour à l’unité et à l’énergie scénique originelle du quatuor.

Un clin d’œil à l’histoire du groupe

Le clip de « Street of Dreams » fait immédiatement écho à un moment devenu mythique dans la carrière du groupe. À la fin des années 1980, U2 avait déjà marqué les esprits en bloquant la circulation du centre-ville de Los Angeles pour le tournage du clip de « Where the Streets Have No Name », récompensé par un Grammy Award.

Cette nouvelle mise en scène semble prolonger cet héritage : celui d’un groupe capable de transformer la rue en scène mondiale.Un mini-show improvisé pour les fans

Après avoir interprété « Street of Dreams » à trois reprises sur le bus, les membres de U2 ont prolongé le moment en investissant un balcon voisin pour offrir un mini-concert surprise.

Au programme : « Desire », « Vertigo », « Angel of Harlem » et « In A Little While », un set court mais intense qui a ravi les fans présents.

Un nouvel album très attendu

Ce projet marque surtout le retour de U2 aux compositions originales. Il s’agira du premier album entièrement inédit du groupe depuis « Songs of Experience » (2017), après plusieurs années consacrées à des projets spéciaux, des EP et des réinterprétations de leur catalogue.

Avec « Street of Dreams », U2 semble vouloir renouer avec une énergie brute, urbaine et collective, fidèle à ce qui a fait sa légende.