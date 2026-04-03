U2 dévoile un nouvel EP "Easter Lily" avant le nouvel album

Ils n’avaient déjà surpris personne en revenant sur le devant de la scène en ce début d’année… et pourtant, ils continuent de le faire.

Ils n’avaient déjà surpris personne en revenant sur le devant de la scène en ce début d’année… et pourtant, ils continuent de le faire. U2 vient de dévoiler un nouvel EP, Easter Lily, confirmant que le groupe de Bono n’a clairement pas dit son dernier mot.

Quelques semaines seulement après un premier EP très engagé et politique, les Irlandais changent radicalement de cap. Là où Days of Ash frappait fort avec ses prises de position et ses tensions sonores, Easter Lily choisit une approche bien plus intime et introspective.

Ici, place à l’émotion. Les guitares se font plus aériennes, les arrangements plus épurés, et la voix de Bono semble chercher moins à convaincre qu’à se confier. Le groupe explore des thèmes universels : les relations humaines, la foi, le doute, et cette quête de sens qui traverse toute leur discographie depuis des décennies.

Tracklist de l’EP Easter Lily

Song for Hal

Resurrection Song

Easter Parade

COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?)

Love Is a Garden

Lily of the Valley

Une introspection qui rappelle que, même après plus de 40 ans de carrière, U2 est encore capable de se réinventer sans perdre son ADN.

Ce virage artistique n’a rien d’anodin. Il dessine en creux les contours d’un nouvel album attendu pour la fin d’année 2026. Et une question se pose déjà : à quoi faut-il s’attendre ? À un disque hybride, mêlant l’urgence politique de leurs derniers morceaux à cette nouvelle sensibilité plus personnelle ? Ou à une œuvre encore plus audacieuse, capable de surprendre une fois de plus ?

Une chose est sûre : U2 n’a pas fini de nous surprendre. Et à l’heure où tant de groupes historiques se contentent de capitaliser sur leur héritage, les Dublinois, eux, continuent d’écrire le leur.