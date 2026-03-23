U2 de retour pour une tournée en 2027 ?

Le groupe serait en pleine préparation d'un nouvel album à la rentrée 2027 !

Bono et sa bande n'ont jamais fini de nous étonner ! Après avoir secoué les esprits avec leur projet engagé, "Days of Ash", qui dénonce les conflits en Palestine, en Ukraine et en Iran, et qui contient une collaboration explosive avec Ed Sheeran, U2 semble prêt à revenir en force sur la scène mondiale.

Selon le site U2Songs, un nouvel album est déjà en préparation pour une sortie prévue entre septembre et octobre. Ce sera le premier vrai disque des Irlandais depuis "Songs of Experience" fin 2017, et les fans peuvent s'attendre à du U2 pur et dur.

Mais là où ça devient vraiment excitant, c’est pour la prochaine tournée. Le groupe vise un retour scénique début 2027, probablement en Amérique du Sud, avant de traverser l’Europe l’été suivant pour envahir les stades avec une ambiance électrique.

« Nous voulons retrouver cette atmosphère carnavalesque avec notre public, pour partager non seulement où nous en sommes, mais aussi où nous voulons aller… attendez-vous à du fun » prévient le chanteur irlandais. « On ne peut pas laisser les mauvaises nouvelles étouffer la bonne nouvelle de se réveiller et de se retrouver ensemble ».

Déjà, quatre dates sont annoncées au Croke Park de Dublin, avec d’autres stades réservés au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. La mise en vente des billets pourrait débuter à l’automne, et les concerts pourraient se prolonger jusqu’en 2028.

Pour les fans de rock, c’est un retour attendu depuis la résidence dans la Sphere de Las Vegas en 2023-2024, et la dernière tournée qui remontait à 2019. Préparez-vous à du U2 brut, à l’énergie contagieuse et aux hymnes qui vous font vibrer !