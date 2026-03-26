Les guitares d'Ace Frehley, Kirk Hammett et Stevie Ray Vaughan sont disponibles aux enchères

C’est une annonce qui fait trembler le monde du rock et des collectionneurs !

C’est une annonce qui fait trembler le monde du rock et des collectionneurs : plusieurs guitares mythiques ayant appartenu à Ace Frehley, Kirk Hammett et Stevie Ray Vaughan vont être mises aux enchères lors d’une vente exceptionnelle organisée par Julien’s Auctions.

Un rendez-vous immanquable pour les passionnés, où l’histoire de la musique se retrouve littéralement mise sous le marteau.

Des instruments entrés dans la légende

Difficile de rêver meilleure affiche. Côté heavy metal, Kirk Hammett propose une pièce absolument culte : sa célèbre ESP Custom “Ouija” #0001, utilisée aussi bien en studio que sur scène dans les années 90. Un modèle devenu iconique, indissociable de l’esthétique sombre et mystique de Metallica.

Autre monument, mais du côté du blues cette fois : une Guild F-412 de 1969 ayant appartenu à Stevie Ray Vaughan. L’instrument, chargé d’émotion, a notamment été utilisé lors de performances marquantes comme MTV Unplugged, et témoigne du toucher unique du guitariste texan.

Enfin, impossible de ne pas mentionner Ace Frehley, figure incontournable du rock américain, dont la Gibson Les Paul de 1975 sera également proposée. Une guitare emblématique de l’ère KISS, utilisée comme instrument principal et véritable extension de son personnage de “Spaceman”.

Des estimations à la hauteur de leur héritage

Sans surprise, les prix annoncés donnent le vertige.

La guitare d’Ace Frehley pourrait atteindre entre 400 000 et 600 000 dollars, tandis que celle de Stevie Ray Vaughan est estimée entre 300 000 et 500 000 dollars. De son côté, l’instrument de Kirk Hammett devrait se vendre autour de 250 000 à 300 000 dollars.

Des montants qui confirment une chose : ces guitares ne sont plus de simples instruments, mais de véritables objets de collection, à mi-chemin entre patrimoine musical et œuvre d’art.

Une vente événement

La vente s’inscrit dans une grande session dédiée aux icônes de la musique, qui se tiendra fin mai à New York, avec plusieurs centaines de lots proposés. Les enchères débuteront en ligne dès la fin avril, avant une vente physique très attendue.

Au-delà des chiffres et du prestige, cet événement rappelle à quel point certains instruments portent en eux une part de l’histoire du rock. Chaque trace d’usure, chaque vibration passée sur ces cordes raconte un morceau de légende.

Et pour les fans, une question demeure : peut-on vraiment mettre un prix sur un tel héritage ?