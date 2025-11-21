Une Gibson Les Paul "Smoker" d’Ace Frehley, vient d’être mise aux enchères. Un morceau d’histoire du rock qui ressurgit quelques semaines après la disparition du guitariste.

La Gibson Les Paul "Smoker" sunburst, fabriquée sur mesure pour Ace Frehley, fait son retour sur le devant de la scène grâce à une vente exceptionnelle sur GottaHaveRockandRoll.com. Utilisée durant la tournée "Psycho Circus" en 1999 puis lors de la tournée d’adieu de KISS en 2000-2001, elle incarne l’une des fortes traces scéniques du "Spaceman" au sein du groupe. Accompagnée d’un certificat d’authenticité et de clichés de l’époque, cette pièce rare provient directement du guitariste lui-même. Une opportunité unique pour les fans de mettre la main sur un instrument chargé d’histoire et d'énergie.

Cette mise aux enchères intervient dans un moment douloureux pour les fans : Ace Frehley s’est éteint le 17 octobre 2025, à 74 ans, après un accident tragique. Depuis, les hommages affluent. Lors du lancement du "KISS Kruise : Landlocked In Vegas", Paul Stanley a interrompu le show pour saluer, avec émotion, "quelqu’un qui a été à l’origine de ce groupe". Gene Simmons, Tom Morello et de nombreuses icônes du rock ont également salué ce guitariste visionnaire, pionnier de solos incandescents devenus signatures du rock américain.

Devenu une figure légendaire du rock, Ace Frehley continue d’inspirer au-delà de sa disparition. Les fans ont même lancé une pétition pour lui attribuer symboliquement un rang d’"astronaute d’honneur" en clin d'oeil à son personnage du "Spaceman". Le 7 décembre prochain, l’artiste recevra à titre posthume un Kennedy Center Honor, confirmant son importance dans l’histoire de la musique. Cofondateur de KISS en 1973, il a marqué des générations avec son style unique, sa créativité et ses riffs inimitables. La vente de la mythique "Smoker", ouverte depuis quelques jours, se poursuivra jusqu’au 5 décembre, date à laquelle ce trésor de scène trouvera peut-être un nouveau gardien.