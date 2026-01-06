Un moment qui a changé la carrière du chanteur et guitariste du groupe californien

Qu’on se le dise : dans le monde du Métal, System Of A Down est aujourd’hui un pilier incontournable. Un groupe capable de remplir des stades aux quatre coins du globe, d’imposer son identité unique et de marquer plusieurs générations. Mais avant les tournées gigantesques et le statut de légende, il y a eu des moments charnières. Des instants suspendus qui peuvent changer une carrière à jamais.

C’est précisément l’un d’eux que Daron Malakian, guitariste emblématique de System Of A Down, a récemment raconté au micro du podcast Tetragrammaton, animé par Rick Rubin. Une anecdote aussi improbable que mythique, survenue à une époque où le groupe n’avait pas encore explosé avec Toxicity.

Retour en 2000 : System Of A Down encore dans l’ombre

Nous sommes en 2000. System Of A Down n’est pas encore le monstre sacré que l’on connaît aujourd’hui. Le groupe fait alors partie des premières parties de Metallica, aux côtés de Korn, Kid Rock et Powerman 5000. Une tournée massive, taillée pour les géants du métal… jusqu’à ce qu’un événement inattendu vienne tout bouleverser.

En juillet, James Hetfield est victime d’un accident de jet-ski. Résultat : le frontman de Metallica est contraint de se retirer temporairement de la tournée. Pour beaucoup, cela aurait signifié des concerts annulés. Mais Metallica en décide autrement.

Metallica continue… sans James Hetfield

Plutôt que d’annuler, Metallica choisit de continuer les shows sans son chanteur emblématique. Jason Newsted prend alors le relais au chant, tandis que des membres de Korn montent sur scène pour assurer certains morceaux. Une solution de secours… mais l’absence de James Hetfield reste un problème majeur.

C’est là que Daron Malakian entre en scène.

« J’ai rencontré Metallica sur scène en jouant avec eux. Je ne les avais jamais rencontrés avant. Nous étions le premier groupe. Personne ne nous connaissait. »

À seulement 22 ans, le guitariste de System Of A Down ose une initiative aussi culottée que décisive.

Une Les Paul, 60 000 personnes et l’histoire qui s’écrit

Malakian demande alors à son technicien guitare de prévenir celui de Metallica qu’il connaît « beaucoup de leurs trucs ». La suite s’enchaîne à une vitesse folle.

« La minute d’après, je me retrouve de l’autre côté de la scène. On me tend une Les Paul. Je pense que c’était une des Les Paul de Kirk Hammett. Et ils me disent : “Allez-y.” »

Face à Lars Ulrich, Kirk Hammett et Jason Newsted, on lui demande ce qu’il sait jouer. Sa réponse fuse, évidente :

Master Of Puppets.

Et soudain, le rêve devient réalité.

« Je suis là-haut avec Metallica en train de jouer Master Of Puppets devant 60.000 personnes. Et je me dis : “Qui va chanter ?” J’ai dit : “Merde, j’y vais.” Et j’ai chanté. »

Le moment qui a tout changé

Ce soir-là, Daron Malakian ne s’est pas contenté de remplacer James Hetfield. Il a prouvé qu’il avait les épaules, le talent et le sang-froid pour se tenir aux côtés des plus grands. Un moment fondateur, gravé à jamais dans l’histoire du métal.

Une chose est sûre : sans le savoir, ce jeune guitariste venait de franchir une étape décisive. Et quelques mois plus tard, System Of A Down allait faire exploser le monde avec Toxicity, confirmant que ce soir de 2000 n’était pas un hasard… mais un signe.