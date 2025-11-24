System of a Down : Hypnotize fête ses 20 ans ! Découvrez l'histoire d'un album rentré dans la légende !

Vingt ans plus tard, Hypnotize reste un monument absolu du rock des années 2000.

Le 22 novembre 2005, System of a Down sortait Hypnotize, leur dernier album studio à ce jour. Quelques mois seulement après Mezmerize, le groupe de Serj Tankian et Daron Malakian revenait électriser la scène rock mondiale avec un disque explosif, conçu comme la seconde moitié d’un diptyque devenu culte.

Vingt ans plus tard, Hypnotize reste un monument absolu du rock des années 2000. Mais comment ce disque furieux, engagé et avant-gardiste a-t-il vu le jour ? Retour sur son histoire, en cinq points essentiels.

1. Hypnotize est le dernier album studio de System of a Down

Produit par Rick Rubin et Daron Malakian, Hypnotize aurait pu ne former qu’un seul album avec Mezmerize. Mais à l’époque, le groupe doit faire face à l’explosion du format MP3, de la liquid music et des plateformes de téléchargement. Pour coller aux habitudes d’écoute d’un public adolescent en 2005, System of a Down décide de diviser son projet en deux disques distincts.

Daron Malakian l’expliquait avec humour :

« Séparer l'album en deux, ce n'était pas très rock star… Un vrai rock star aurait dit : “Voilà deux disques, je sais que vous allez tous les écouter !” Mais moi, je me dis : “Voilà deux disques sortis à des moments différents, parce que je sais que vous n'allez pas tous les écouter !” »

Serj Tankian approuve. Après avoir écouté les 30 titres d’affilée en studio :

« À la fin, j'étais épuisé… Nos morceaux sont progressifs, chaotiques, pleins d’énergie. Je ne veux pas détacher le public : il faut leur laisser le temps de les absorber. »

2. Hypnotize aurait pu faire partie d’un triple album

La période précédant Mezmerize/Hypnotize fut incroyablement fertile pour Daron Malakian, véritable machine à riffs et mélodies. En juin 2004, lorsqu’ils entrent chez Rick Rubin à The Mansion, il a déjà des dizaines de démos prêtes.

« Ça aurait pu être un triple album », admet-il.

Certaines chansons n’ont jamais été enregistrées, d’autres ont été mixées puis abandonnées. Malgré son refus d’un trop gros format, Malakian ne voulait pas sacrifier de pépites. Résultat : Mezmerize et Hypnotize débordent de créativité – deux disques frères, mais au caractère bien trempé.

3. Le morceau titre, Hypnotize

Avant la sortie du disque, le groupe dévoile son titre éponyme : Hypnotize, chanté en duo par Tankian et Malakian. Une chanson hypnotique, sombre et engagée, inspirée par les manifestations de la place Tiananmen et la manipulation par la propagande.

Daron confia avoir écrit ce morceau dans sa voiture, en attendant… sa petite amie. Comme quoi, même les hymnes politiques rock peuvent naître d’un moment banal du quotidien.

4. Daron Malakian a écrit et interprété la plupart des chansons de Mezmerize et Hypnotize

Sur Toxicity ou Steal This Album!, Serj Tankian écrivait la majorité des paroles. Mais sur Mezmerize/Hypnotize, le centre de gravité change : Daron Malakian prend le contrôle d’une grande partie de l’écriture et du chant.

Si certains fans ont craint qu’il n’éclipse Tankian, ce dernier a toujours défendu son ami :

« Daron chante plus, et c’est une bonne chose… Je veux que les gens sachent qu'il a une voix incroyable et qu’il écrit des textes puissants. »

De son côté, Tankian rappelle qu’il contribue aussi à la composition musicale, avec des titres comme Question! ou Vision of Obscenity. Cette complémentarité unique est d’ailleurs l’un des secrets de l’identité sonore de System.

5. La sortie de l’album : un triomphe suivi d’une longue pause

Comme Mezmerize, Hypnotize entre numéro un du Billboard 200 dès sa sortie. Le disque devient or en un mois, puis platine dans la foulée. À ce moment-là, System of a Down est au sommet : cinq albums en sept ans, un exploit rare dans le rock moderne.

Et pourtant… après ce coup d’éclat, le groupe décide de faire une pause – une très longue pause. Aucun nouvel album ne suivra. Hypnotize reste donc, vingt ans plus tard, leur dernier témoignage studio.

Pour fêter cet anniversaire, le groupe a récemment diffusé une vidéo hommage célébrant les 20 ans d’un album qui a marqué toute une génération et s’impose encore aujourd’hui comme un chef-d’œuvre absolu du rock alternatif.