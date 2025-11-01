System of a Down : Pour Serj Tankian, le groupe vit les meilleures moments de sa carrière !

On est bien loin des tensions du groupe de l'année dernière !

Elle est loin, cette époque où l’on parlait des tensions au sein de System of a Down ! Parce que oui, tout va mieux — et l’Europe est conquise. Alors que le groupe prépare une tournée européenne avec une date exceptionnelle au Stade de France aux côtés de Queens of the Stone Age et Acide Baith, on peut vraiment dire que la machine System tourne à plein régime.

Et ça tombe bien, car c’est Serj Tankian lui-même qui l’avoue en interview à Kerrang! :

“En ce moment, on vit nos plus beaux moments en tant que groupe. On prend vraiment plaisir à tourner ensemble, c’est chaleureux, sincère… C’est exactement ce que j’ai toujours espéré pour System.”

Un renouveau que le chanteur attribue à une meilleure communication entre les membres et à un mode de fonctionnement plus humain :

“On ne fait plus de tournées classiques. On se demande simplement : ‘Où avons-nous envie d’aller ?’”

Aujourd’hui, System of a Down se limite à 10 à 15 concerts par an, mais dans des stades plutôt que dans des arènes. Une évolution que Serj savoure pleinement :

“On n’aurait jamais imaginé jouer dans des stades. C’est dingue.”

Entre maturité retrouvée, cohésion renforcée et public européen en transe, System of a Down semble bel et bien vivre la meilleure période de sa carrière.