System Of A Down sera au Stade de France avec Queens of the Stone Age et Acide Baith !

Trois groupe pour le prix d'un dans le plus grand stade français !

On vous en parlait il y a quelques heures : les mystérieuses projections du logo de System Of A Down à Londres, Berlin ou encore Paris annonçaient sans doute une grande nouvelle. C’est désormais officiel : le groupe arménien le plus explosif des années 2000 sera bien de retour pour une tournée européenne en 2026. Et mieux encore, ils passeront par le Stade de France !

Après le succès colossal de leur mini-tournée nord-américaine de 6 stades à guichets fermés cet été, et une tournée triomphale en Amérique latine plus tôt cette année (avec plus de 500 000 billets vendus), les lauréats d’un Grammy Awards frappent un grand coup : une tournée des stades produite par Live Nation, qui débutera le 29 juin 2026 à Stockholm.

La tournée passera par des villes emblématiques en Allemagne, en Italie, en Pologne, et bien sûr par Londres, mais c’est la date du Stade de France, à Paris, qui fait déjà frissonner les fans français.

Et comme si le retour de System Of A Down ne suffisait pas, le groupe sera accompagné de Queens of the Stone Age, véritables piliers du rock moderne, ainsi que des Américains d’Acid Bath, pour une affiche exceptionnelle et explosive.

La mise en vente générale des billets débutera le vendredi 19 septembre à 12h (heure locale) sur systemofadown.com.

Pas de doute, après des années d’attente, les fans européens s’apprêtent à vivre l’un des plus grands événements rock de la décennie. Préparez vos cordes vocales : le Stade de France risque de trembler !