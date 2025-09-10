System Of A Down de retour pour une tournée européenne ?

Plusieurs indices ont été déposés dans plusieurs villes en Europe !

Quand on parle de groupe de rock qui a marqué l’histoire, System Of A Down revient forcément dans les discussions. À la fin des années 90 et au début des années 2000, le groupe connaissait une notoriété à son paroxysme, au point que la tension entre les membres était palpable… et que des salades de phalanges s’échangeaient parfois !

En 2025, le quatuor d’origine arménienne est toujours actif. Si certains indices laissent planer l’idée d’un nouveau projet, rien n’a encore été confirmé. Pire encore, Daron Malakian ne semble pas très enthousiaste à l’idée d’un album. Cela n’a pourtant pas empêché le groupe d’assurer une tournée en Amérique, où il a notamment rendu un vibrant hommage au regretté Ozzy Osbourne, décédé le 22 juillet dernier.

Mais cette fois, les choses pourraient bien se jouer sur le vieux continent. Des fans ont récemment repéré le logo de System Of A Down projeté sur plusieurs bâtiments à Londres : Curtain Road, Bermondsey Street et Upper Ground. Sur les réseaux sociaux, d’autres signalements mentionnent des projections similaires en Italie, en Allemagne, et même en France, près du Louvre à Paris.

Pour beaucoup, ces indices ne laissent guère de place au doute : System Of A Down préparerait une tournée européenne en 2026, la première depuis 2017.

Pour l’instant, le groupe garde le silence face à cette agitation. Mais nul doute que de nouvelles informations devraient tomber dans les prochains jours. Une chose est sûre : les fans sont déjà prêts à crier « Chop Suey! » à pleins poumons.

À suivre…