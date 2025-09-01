System Of A Down enflamme le New Jersey et rend un fabuleux hommage à Ozzy Osbourne

System Of A Down a marqué les esprits lors de deux concerts monumentaux au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Le groupe en a aussi profité pour rendre un vibrant hommage vibrant à Ozzy Osbourne en interprétant un des classiques de Black Sabbath.

Ce 27 et 28 août, dans le cadre de leur tournée nord-américaine, le groupe de metal alternatif "System Of A Down" a enflammé deux soirs d’affilée le MetLife Stadium dans le New Jersey. Deux concerts uniques, aux setlists différentes, où les fans ont eu droit à des surprises de taille comme le retour du titre "Tentative" (première fois depuis 2015) et des références à The Go-Go’s, The Who ou George Michael. Mais si un moment est à retenir, c'est sans aucun doute l’hommage au "Prince des ténèbres", Ozzy Osbourne disparu le 22 juillet dernier à l’âge de 76 ans.

Avant de lancer les premiers accords de "Snowblind", une reprise que le groupe avait initialement enregistrée en 2001 pour la bande-son de The Osbournes, Daron Malakian a pris la parole : "Nous voulons remercier Ozzy Osbourne." Un message fort, avec lequel il a poursuivi en rappelant combien le Ozzfest avait contribué à lancer System Of A Down au début des années 2000.

L’émotion était palpable, le public reprenant le morceau en chœur et scandant le nom du chanteur de Black Sabbath. Cet hommage poignant souligne le respect et la reconnaissance de System Of A Down et du monde entier envers celui qui même aujourd'hui, reste une figure incontournable du rock et du heavy metal.

Setlist du concert du 27 août 2025 :

1 -Soldier Side – Intro

2 - B.Y.O.B.

3 - Suite-Pee

4 - Prison Song

5 - Aerials

6 - Science

7 - Needles

8 - Deer Dance

9 - Darts

10 - Radio/Video

11 - Dreaming (breakdown seulement)

12 - Hypnotize

13 - ATWA

14 - Bounce

15 - Suggestions

16 - Psycho

17 - Chop Suey!

18 - Lonely Day

19 - Lost in Hollywood

20 - Snowblind (reprise de Black Sabbath)

21 - Tentative

22 - Mind

23 - DAM

24 - War?

25 - Toxicity

26 - Sugar

Setlist du concert du 28 août 2025 :

1 - One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Jack Nitzsche – thème d’ouverture)

2- X

3 - Suite-Pee

4 - Prison Song

5 - Violent Pornography

6 - Soldier Side – Intro

7 - B.Y.O.B.

8 - Science

9 - Needles

10 - Deer Dance

11 - Radio/Video

12 - Dreaming (breakdown seulement)

13 - Hypnotize

14 - ATWA

15 - Bounce

16 - Suggestions

17 - Psycho (avec intro « Let The Music Play » – Shannon)

18 - Chop Suey!

19 - Lonely Day (avec intro « Careless Whisper » – George Michael)

20 - Lost in Hollywood (avec extrait « Won’t Get Fooled Again » – The Who)

21 - Snowblind (reprise de Black Sabbath, hommage à Ozzy Osbourne)

22 - Aerials

23 - Cigaro

24 - Forest

25 - Roulette

26 - Toxicity

27 - Sugar