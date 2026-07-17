Metallica prépare son projet le plus ambitieux de sa carrière : "C’est aussi vertigineux qu’intimidant"

Après plus de 40 ans de carrière, Metallica s’apprête à relever l’un des plus grands défis de son histoire. Le groupe californien prépare actuellement un projet hors normes : une résidence à la Sphere de Las Vegas, une salle révolutionnaire qui pourrait bien transformer totalement la manière de vivre un concert de rock.

Pour Lars Ulrich, ce nouveau chapitre représente un défi aussi excitant qu’impressionnant. « C’est aussi vertigineux qu’intimidant », a expliqué le batteur, conscient que cette aventure va obliger Metallica à sortir de sa zone de confort et à repenser entièrement son approche du spectacle vivant.

Un projet préparé depuis plus d’un an

Invité de l’émission Close To The Edge sur SiriusXM, Lars Ulrich a révélé que le groupe travaille sur cette résidence depuis plus d’un an. Malgré cette longue préparation, le musicien reconnaît que les premiers concerts dans la Sphere comporteront une part d’inconnu.

« Nous avons passé beaucoup de temps à préparer tout cela, mais il y a toujours cette sensation étrange de ne pas savoir exactement ce qui va se passer lorsque tout commencera », explique-t-il en substance.

Pour le batteur, cette incertitude est justement ce qui rend le projet passionnant. Habitué depuis des décennies à contrôler chaque détail des gigantesques productions de Metallica, le groupe va cette fois devoir explorer un environnement totalement inédit.

La découverte de la Sphere avec U2 comme déclencheur

L’idée de se produire dans cette salle futuriste serait née en 2023, lorsque Lars Ulrich a assisté au concert inaugural de U2 à la Sphere de Las Vegas.

Face à cette expérience immersive unique, le batteur aurait immédiatement compris le potentiel du lieu : « Je me suis dit : “Il faut absolument qu’on fasse ça.” »

Trois ans plus tard, Metallica se prépare donc à investir une salle qui ne ressemble à aucune autre. Avec son écran LED géant, son son immersif et ses technologies multisensorielles, la Sphere oblige les artistes à imaginer leurs spectacles autrement.

« J’ai eu le sentiment que nous étions face à un territoire totalement nouveau », a confié Ulrich.

Metallica face à un nouveau terrain de jeu

Pour le groupe, il ne s’agit pas simplement d’ajouter davantage d’effets visuels à un concert traditionnel. La Sphere représente une nouvelle façon de raconter une histoire sur scène, où l’image, le son et l’espace deviennent des éléments aussi importants que la musique.

Après avoir marqué l’histoire du heavy metal avec des tournées gigantesques et des performances spectaculaires, Metallica veut désormais franchir une nouvelle étape.

Mais cette ambition implique aussi une prise de risque. Selon Lars Ulrich, le groupe accepte cette fois de perdre une partie de ses repères habituels afin de créer quelque chose d’unique.

"J’espère simplement qu’on aura réussi à tout mettre en place"

Malgré l’expérience accumulée au fil des années, le batteur garde une certaine appréhension avant cette première représentation. Car même pour un groupe comme Metallica, habitué aux plus grandes scènes du monde, la Sphere reste un défi totalement inédit.

Lars Ulrich espère simplement que tout sera prêt lorsque les lumières s’éteindront pour la première fois : « J’espère qu’on aura réussi à tout mettre en place ».

Une chose est sûre : avec ce projet, Metallica ne cherche pas seulement à donner un nouveau concert. Le groupe veut écrire une nouvelle page de son histoire et prouver qu’après plusieurs décennies au sommet, il est encore capable de repousser les limites du rock.