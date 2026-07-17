The Rolling Stones : Mick Jagger moqué sur les réseaux sociaux après la défaite de l'Angleterre face à l'Argentine

Par Lucas Brunel

Même à des milliers de kilomètres d'une scène, Mick Jagger continue de faire parler de lui. Le chanteur des Rolling Stones est devenu malgré lui la nouvelle star des réseaux sociaux après la défaite de l’Angleterre face à l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Même à des milliers de kilomètres d'une scène, Mick Jagger continue de faire parler de lui. Le chanteur des Rolling Stones est devenu malgré lui la nouvelle star des réseaux sociaux après la défaite de l’Angleterre face à l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Présent dans les tribunes pour soutenir les Three Lions, le légendaire frontman a été filmé au moment où son équipe encaissait l’égalisation argentine. Son visage fermé, son regard dépité et son hochement de tête résigné ont immédiatement été repris par les internautes, transformant cette réaction en mème viral.

Mick Jagger, nouvelle victime de la "malédiction" des Rolling Stones ?

Sur les plateformes comme X (anciennement Twitter), les supporters anglais n’ont pas tardé à ressortir une vieille plaisanterie : la fameuse "malédiction de Mick Jagger". Depuis plusieurs années, certains fans associent humoristiquement la présence du chanteur à des défaites sportives.

Cette réputation est née après plusieurs apparitions du rockeur lors de grandes compétitions internationales, notamment pendant les Coupes du monde 2010 et 2018, où les équipes qu’il soutenait avaient finalement connu l’élimination. Une simple coïncidence devenue une véritable légende urbaine sur Internet.

Après la défaite de l’Angleterre face à l’Argentine, les internautes n’ont donc pas hésité à plaisanter sur le rôle supposé du chanteur des Rolling Stones dans cette nouvelle désillusion.

Une image devenue culte sur Internet

En quelques heures, la séquence montrant Mick Jagger déçu dans les tribunes a envahi les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont détourné son expression pour illustrer leurs propres moments de frustration ou de déception.

Mais derrière les blagues, cette séquence rappelle surtout l’immense popularité du chanteur de The Rolling Stones, capable de faire l’actualité aussi bien pour sa musique que pour une simple réaction captée lors d’un match de football.

À 82 ans, Mick Jagger prouve une nouvelle fois qu’il reste une figure incontournable de la culture populaire mondiale. Même lorsqu’il ne monte pas sur scène, le « Stones » continue de faire vibrer les foules… parfois malgré lui.