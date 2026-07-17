The Rolling Stones : le concert de Montréal en 1972 vire au cauchemar entre bombe, faux billets et émeute géante

Par Lucas Brunel

Le 17 juillet 1972, les Rolling Stones vivent l’une des journées les plus chaotiques de leur carrière.

Le 17 juillet 1972, les Rolling Stones vivent l’une des journées les plus chaotiques de leur carrière. Alors que le groupe britannique est au sommet de sa popularité après la sortie de l’album culte « Exile on Main St. », leur passage à Montréal se transforme en véritable cauchemar entre explosion, fraude massive aux billets et colère des fans.

Une bombe explose sous le véhicule du matériel des Stones

Alors que les Rolling Stones doivent se produire au Montréal Forum dans le cadre de leur tournée américaine de 1972, un événement inquiétant vient bouleverser les préparatifs du concert.

Quelques heures avant le début du show, une bombe explose sous un van transportant du matériel du groupe. L’explosion endommage une partie de l’équipement nécessaire à la performance des musiciens, obligeant l’équipe technique à trouver rapidement des solutions pour permettre au concert d’avoir lieu.

Dans un contexte politique tendu au Québec, marqué par la montée du mouvement indépendantiste, les autorités évoquent alors la piste de militants séparatistes québécois. Toutefois, aucune preuve définitive ne permettra d’identifier les responsables et cette affaire restera finalement non résolue.

3 000 faux billets déclenchent la colère du public

Mais les problèmes ne s’arrêtent pas là. Alors que des milliers de fans se rassemblent devant la salle pour voir Mick Jagger, Keith Richards et les Rolling Stones, une nouvelle révélation met le feu aux poudres.

Environ 3 000 faux billets auraient été mis en circulation, laissant de nombreux spectateurs bloqués à l’extérieur malgré leurs tickets achetés pour assister au concert.

Face à cette situation, la frustration monte rapidement parmi les fans qui se sentent victimes d’une immense arnaque. L’attente et l’incompréhension se transforment peu à peu en colère collective.

Une émeute éclate devant le Montréal Forum

La situation dégénère lorsque certains spectateurs commencent à jeter des pierres et des bouteilles en direction des forces de l’ordre et des abords de la salle.

Une véritable émeute éclate alors autour du Montréal Forum, obligeant la police à intervenir pour tenter de rétablir le calme. Le concert est retardé, tandis que les organisateurs doivent gérer une foule devenue incontrôlable.

Malgré ce climat électrique, les Rolling Stones finissent par monter sur scène et assurer leur prestation devant un public encore marqué par les événements de la journée.

Une soirée devenue mythique dans l’histoire du rock

Avec le recul, le concert de Montréal 1972 est devenu l’un des épisodes les plus incroyables de la légende des Rolling Stones.

Entre menace d’attentat, billets contrefaits et affrontements avec les fans, cette date illustre parfaitement les excès qui pouvaient entourer les grandes tournées rock des années 70.

À une époque où les Stones représentaient bien plus qu’un simple groupe de musique, chaque apparition pouvait devenir un événement hors norme. Le 17 juillet 1972 restera ainsi comme l’une des soirées les plus chaotiques, mais aussi les plus mémorables, de leur immense carrière.