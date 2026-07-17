Bruce Springsteen : L'histoire de la création de Thunder Road

Par Lucas Brunel

Dans le livre Bruce Springsteen : The Stories Behind the Songs, Brian Hiatt explique comment la version finale de la chanson a été réalisée.

Bruce Springsteen a écrit certaines des chansons les plus emblématiques de l’histoire du rock américain, mais derrière chaque classique se cache une longue période de création, d’hésitations et de transformations. C’est notamment le cas de "Thunder Road", morceau légendaire qui ouvre l’album "Born to Run" sorti en 1975. Dans son livre "Bruce Springsteen : Les histoires derrière les chansons", le journaliste de Rolling Stone Brian Hiatt revient sur la naissance de ce titre devenu un hymne générationnel.

Pour écrire cet ouvrage, le critique musical s’est appuyé sur plusieurs années de reportages consacrés au Boss, ainsi que sur plus de 60 heures de nouveaux entretiens réalisés avec des musiciens, producteurs et collaborateurs proches de Bruce Springsteen. Une véritable plongée dans les coulisses de la création de ses plus grands morceaux.

"Wings for Wheels", la première version de "Thunder Road"

L’une des anecdotes les plus marquantes racontées dans le livre concerne la toute première apparition de "Thunder Road" sur scène. En février 1975, Bruce Springsteen présente une version encore embryonnaire du morceau avec le E Street Band. Pourtant, dès les premières notes, le public réagit comme s’il connaissait déjà la chanson depuis toujours.

À cette époque, le titre n’existe pas encore sous le nom de "Thunder Road". Le morceau s’appelle alors "Wings for Wheels", une appellation qui, selon le batteur Max Weinberg, désignait même à l’origine l’ensemble du projet d’album. La célèbre introduction est alors portée par le saxophone de Clarence Clemons, avant de connaître plusieurs évolutions au fil des mois.

Une chanson en constante évolution

Comme beaucoup de grands classiques du rock, "Thunder Road" a subi de nombreuses transformations avant d’atteindre sa forme définitive. Brian Hiatt explique notamment que le personnage féminin évoqué dans les paroles a changé de prénom à plusieurs reprises. D’abord appelée Angelina, puis Christina, elle devient finalement Mary, un prénom désormais indissociable de l’histoire de la chanson.

La partie instrumentale d’ouverture a également beaucoup évolué. La version originale dominée par le saxophone de Clarence Clemons laisse progressivement place à d’autres arrangements, notamment une version alternative construite autour d’une guitare acoustique imaginée par Springsteen lui-même.

La naissance du E Street Band définitif

La création de "Thunder Road" intervient également à une période charnière pour le groupe de Bruce Springsteen. Après l’enregistrement de "Born to Run", durant l’été 1974, deux membres importants quittent le E Street Band : le claviériste David Sancious et le batteur Ernest "Boom" Carter, qui partiront ensuite former le groupe Tone.

Ils sont alors remplacés par deux musiciens qui vont profondément marquer l’histoire du groupe : Max Weinberg à la batterie et Roy Bittan au piano. Recrutés après plusieurs auditions, ils deviennent rapidement des piliers du son de Springsteen et resteront au sein du E Street Band pendant près de 40 ans.

Leur arrivée va jouer un rôle essentiel dans la construction de la nouvelle identité musicale du chanteur, notamment sur "Born to Run" et les albums qui suivront.

L’arrivée décisive de Jon Landau

Un autre acteur majeur de la naissance de "Thunder Road" est Jon Landau, critique rock reconnu et futur producteur de Bruce Springsteen. Au début du printemps 1975, Springsteen invite Landau dans un ancien entrepôt vide situé à Neptune, dans le New Jersey, où le groupe répète.

Selon Max Weinberg, les conseils et les suggestions musicales de Landau permettent au morceau de prendre une nouvelle dimension en seulement quelques heures. Cette rencontre marque le début d’une collaboration historique : Jon Landau rejoint alors l’équipe de production du troisième album de Springsteen et devient rapidement l’un de ses plus proches collaborateurs.

Le morceau qui devait ouvrir "Born to Run"

Très rapidement, "Thunder Road" est considérée comme une chanson essentielle de l’album. Brian Hiatt révèle qu’elle est immédiatement envisagée comme le morceau d’ouverture de "Born to Run", avant même le titre éponyme qui deviendra finalement le premier morceau du disque.

Pour Roy Bittan, la chanson représente également un moment clé dans la construction du son du groupe. Le pianiste raconte que lui et Bruce Springsteen ont longuement travaillé ensemble afin de trouver la place parfaite pour la partie instrumentale, qui deviendra l’un des éléments les plus reconnaissables du morceau.

"Peut-être que nous ne sommes plus si jeunes" : le reflet d’une génération

Parmi les paroles les plus marquantes de "Thunder Road", une phrase intrigue encore aujourd’hui : « peut-être que nous ne sommes plus si jeunes ». Une réflexion étonnante venant d’un artiste qui n’avait que 24 ans au moment de l’enregistrement.

Dans une interview accordée en 2005, Bruce Springsteen expliquait que ses chansons de cette époque avaient été profondément influencées par le contexte américain de l’après-guerre du Vietnam. Toute une génération ressentait alors un mélange de doute, de peur et d’incertitude face à l’avenir.

Cette période de transition a nourri l’écriture du chanteur et contribué à créer l’univers si particulier de "Born to Run" : des personnages en quête de liberté, des rêves d’évasion et une volonté de dépasser un quotidien devenu trop étroit.

Près de 50 ans après sa création, "Thunder Road" reste l’un des plus grands morceaux de Bruce Springsteen. Une chanson née dans le doute et les tâtonnements, mais devenue depuis un symbole éternel du rock américain.