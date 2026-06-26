Les Rolling Stones surprennent avec deux nouveaux morceaux avant "Foreign Tongues"

Entre retour aux racines R&B et collaboration inattendue avec Robert Smith, Mick Jagger et ses partenaires continuent de faire monter l'attente autour de leur prochain album.

Les Rolling Stones accélèrent la promotion de "Foreign Tongues", leur prochain album attendu le 10 juillet, avec la sortie de deux nouveaux morceaux. D'un côté, "Jealous Lover", accompagné d'un clip mettant en scène Anya Taylor-Joy et Charles Melton, renoue avec les racines R&B du groupe. De l'autre, "Divine Intervention" attire tous les regards grâce à la participation de Robert Smith, leader de The Cure, invité à la guitare.

Avec "Jealous Lover", Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood retrouvent un terrain qu'ils connaissent parfaitement. Le morceau rappelle combien les Rolling Stones ont toujours puisé leur inspiration dans le blues, la soul et le rhythm and blues. À l'inverse, "Divine Intervention" mise sur une ambiance plus sombre, enrichie par le jeu de guitare de Robert Smith, qui apparaîtrait sur deux titres de l'album.

Enregistré en moins d'un mois aux Metropolis Studios de Londres sous la houlette du producteur Andrew Watt, "Foreign Tongues" s'annonce comme l'un des projets les plus ambitieux du groupe depuis "Hackney Diamonds". L'album réunira également Paul McCartney, des enregistrements du regretté Charlie Watts et une reprise de "You Know I'm No Good" d'Amy Winehouse. En parallèle, Mick Jagger a confirmé son envie de repartir en tournée dès que possible, malgré l'annulation de la tournée européenne de 2026, laissant espérer un retour sur scène des Stones dans un avenir proche.