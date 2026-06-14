Robert Smith (The Cure) : « Le nouvel album est prêt et nous en avons un autre, plus orienté pop, en préparation. »

Le chanteur du groupe anglais ajoute : « Nous avons écrit tellement de chansons que nous avons dû les répartir sur trois albums différents. »

Après le succès mondial de Songs of a Lost World, premier album studio de The Cure en seize ans, Robert Smith confirme que le groupe britannique est loin d’avoir dit son dernier mot. Mieux encore : non seulement un nouvel album est terminé, mais deux autres projets seraient également en préparation.

Dans une récente interview, le chanteur et leader emblématique de The Cure a révélé que le groupe venait d’achever un important travail en studio. « Le travail en studio est terminé, nous allons tout remettre à notre maison de disques », a-t-il déclaré. Une annonce qui devrait ravir les fans, deux ans après la sortie de Songs of a Lost World, un disque salué par la critique et qui avait atteint la première place des ventes au Royaume-Uni en 2024.

Trois albums issus d’une même explosion créative

Selon Robert Smith, l’inspiration a été telle que le groupe s’est retrouvé avec suffisamment de matériel pour concevoir non pas un, mais trois albums distincts.

« Nous avons écrit tellement de chansons qu'il a fallu les répartir sur trois albums différents », explique le musicien.

Le premier disque à venir s’inscrirait dans la continuité de Songs of a Lost World, explorant des thématiques chères à Smith comme la mortalité, le temps qui passe, les souvenirs et la nostalgie. Le chanteur promet même une œuvre encore plus mélancolique que sa prédécesseure.

« C'est encore plus triste que Songs of a Lost World. C'est une autre perspective sur ces thèmes », confie-t-il.

Un deuxième album serait quant à lui décrit comme beaucoup plus sombre, poursuivant l’exploration des atmosphères gothiques qui ont façonné l’identité du groupe depuis plusieurs décennies.

Un album pop inattendu signé The Cure

La plus grande surprise concerne toutefois un troisième projet. Robert Smith affirme travailler sur un album résolument pop, une direction qui pourrait surprendre les amateurs des ambiances sombres et introspectives du groupe.

Le chanteur préfère néanmoins tempérer les interprétations hâtives. Depuis leurs récentes apparitions sur scène avec la star de la pop Olivia Rodrigo, notamment à Glastonbury Festival et au Primavera Sound, certains pourraient imaginer une influence directe de la jeune artiste sur ce nouveau virage musical.

« Beaucoup diront : "Regardez, ils ont fait un album pop parce qu'ils ont été influencés par Olivia Rodrigo" », ironise Smith.

Avant d’ajouter : « Le son de notre troisième album est pop, mais il n'a rien à voir avec Olivia mélodiquement. C'est ma vision de Cure Pop. »

Le leader précise même que ce disque, malgré son orientation plus accessible, conservera l’ADN du groupe. Comparé à Songs of a Lost World, il sera simplement plus dynamique et plus rapide.

L’apport décisif de Reeves Gabrels

Cette période particulièrement prolifique est également attribuée à l’apport du guitariste Reeves Gabrels. Arrivé au sein de The Cure en 2019, il n’avait jusqu’ici jamais pleinement participé à un processus complet d’écriture en studio avec le groupe.

Pour Robert Smith, cette nouvelle dynamique créative, associée à l’arrivée d’un public plus jeune lors des dernières tournées, a largement contribué à cette abondance de compositions.

Alors que les fans attendent désormais une annonce officielle concernant la sortie de ces nouveaux albums, une chose semble certaine : The Cure traverse l’une des périodes les plus inspirées de sa carrière. Entre mélancolie existentielle, noirceur assumée et incursions dans une pop revisitée à la manière de Robert Smith, l’avenir du groupe britannique s’annonce particulièrement passionnant.