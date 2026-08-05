Pat Smear : « Les Foo Fighters nous ont sauvés », confie l'ancien guitariste de Nirvana

Par Fanélie Nava

Plus de trente ans après la disparition de Kurt Cobain, Pat Smear est revenu sur la naissance des Foo Fighters, estimant que ce nouveau projet musical a permis à lui-même et à Dave Grohl de surmonter le traumatisme de la fin de Nirvana.

La création des Foo Fighters n'a pas seulement marqué le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du rock. Pour Pat Smear, elle a aussi constitué une véritable bouée de sauvetage après la disparition tragique de Kurt Cobain en avril 1994. Dans une récente interview, l'ancien guitariste de Nirvana a expliqué que la formation du groupe par Dave Grohl avait joué un rôle essentiel dans leur reconstruction personnelle. Selon lui, la musique leur a permis de retrouver un équilibre après une période particulièrement sombre.

La musique comme thérapie

Après la fin brutale de Nirvana, Dave Grohl choisit de s'isoler en studio pour enregistrer une série de morceaux qu'il interprète seul. Ce projet, initialement pensé comme une simple démo, deviendra le premier album des Foo Fighters.

Pat Smear, qui avait rejoint Nirvana comme guitariste de tournée quelques mois avant la mort de Kurt Cobain, est rapidement invité à participer à cette nouvelle aventure. Il explique aujourd'hui que cette décision a changé leur vie.

« Les Foo Fighters nous ont sauvés », résume-t-il, soulignant que ce nouveau départ leur a permis de transformer leur douleur en énergie créative plutôt que de rester prisonniers du deuil.

Dave Grohl voulait simplement continuer à jouer

De son côté, Dave Grohl a déjà raconté à plusieurs reprises qu'il ressentait le besoin de refaire de la musique après la disparition de son ami. Écrire et enregistrer de nouvelles chansons représentait pour lui la meilleure façon d'avancer et de retrouver un sentiment de normalité.

Ce projet personnel est rapidement devenu un véritable groupe, réunissant notamment Pat Smear, qui restera l'un des piliers de l'aventure Foo Fighters.

Une histoire de résilience

Plus de trente ans après leurs débuts, les Foo Fighters incarnent toujours cette renaissance artistique née dans des circonstances tragiques. Pour Pat Smear, le groupe représente bien plus qu'un simple succès commercial : il symbolise la capacité de deux musiciens à reconstruire leur vie grâce à la musique. Son témoignage rappelle combien la création artistique peut devenir un refuge après un drame, tout en donnant naissance à l'un des groupes de rock les plus influents des trois dernières décennies.