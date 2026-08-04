Tony Iommi dévoile son nouvel album solo avec Brian May comme unique invité

Par Fanélie Nava

Plus de vingt ans après son dernier disque solo, Tony Iommi revient avec From the Dark, attendu le 23 octobre. Le guitariste de Black Sabbath a choisi de n'inviter qu'un seul musicien : son ami de longue date Brian May, qui signe un solo sur l'un des titres de l'album.

Tony Iommi s'apprête à faire son grand retour en solo. Le légendaire guitariste de Black Sabbath sortira From the Darkle 23 octobre, son premier album studio solo en plus de vingt ans. Le disque est porté par le premier single, World Alone, déjà disponible.

Pour ce nouvel opus, Tony Iommi a fait un choix surprenant : Brian May, guitariste de Queen, sera l'unique invité de l'album. L'artiste britannique intervient sur le morceau Death Wake, où il livre un solo que son ami qualifie de « fantastique ». Les deux musiciens, amis depuis près de soixante ans, entretiennent une relation artistique de longue date.

Dans une interview, Tony Iommi révèle avoir proposé à Brian May de participer à d'autres titres. Une offre que le guitariste de Queen a déclinée, estimant que les solos de son confrère étaient déjà suffisamment réussis. « Il m'a dit : "Tes solos sont très bien, je n'ai pas besoin d'en faire davantage" », raconte le musicien.

L'album réunira également le chanteur Jørn Lande, coauteur des huit morceaux, la bassiste Becky Baldwin et le batteur Karl Brazil. Contrairement à son album Iommi sorti en 2000, qui faisait la part belle aux collaborations, From the Darkprivilégie une formation stable afin de conserver une véritable identité de groupe.