The Cure à la conquête des Etats-Unis avec leur album

"Songs of a lost world" marche tellement bien qu'il a même traversé l'Atlantique.

Retour gagnant

Ce n'est pas tous les jours qu'un groupe culte du rock britannique effectue un retour gagnant après plus de 15 ans sans sortie d'album. Mais entre Oasis et The Cure, les fans de rock anglais vont être servis ! Les premiers se reforment et partent en tournée partout dans le monde. Les seconds viennent de publier un nouvel album, "Songs of a lost world", au début du mois de novembre. Et cet album se vend comme des petits pains : en France, en Angleterre évidemment, mais aussi aux États-Unis, alors qu'il est très difficile pour des artistes non américains d'y performer pour de vrai. Mais pas pour The Cure, en train d'effectuer un véritable carton avec leur dernier disque.

The Cure à l'abordage du Billboard

Car c'est bien un carton que le groupe réalise avec son nouvel album sorti le 1er novembre. Un projet qui a réussi la prouesse de se hisser tout en haut des charts, plus précisément le "Billboard Vinyl Albums", dont ils occupent la première place, ainsi que le "Billboard top album sales", avec, là encore, une première place à la clé. Évidemment, les classements "Top Rock" et "Top Alternative Albums" sont également dominés par The Cure.

Un véritable succès pour le groupe, qui ne s'arrête pas là : le très généraliste et très prestigieux "Billboard 200" a également vu le groupe faire une entrée remarquée à la 4ème place, la deuxième meilleure performance de l'histoire de The Cure après "Wish" en 1992. On peut donc dire qu'ils ont tout autant passionné le public qu'il y a 30 ans, une performance rare, même pour des rockeurs, qui ont tendance à avoir des carrières longues.

Robert Smith s'est évidemment félicité de tout ça en affirmant que c'était extrêmement encourageant de voir autant de succès et de retours positifs sur leur 14ème album. On espère que ça le fera changer d'avis quant à son annonce de fin du groupe en 2029 !