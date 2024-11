The Cure : les chiffres fous de "Songs of a Lost World" dans l'hexagone

1ère place du Top Albums France.

The Cure fait un retour triomphal avec "Songs of a Lost World" !

Après 16 longues années d'attente, le légendaire groupe britannique The Cure a enfin dévoilé son 14e album studio, "Songs of a Lost World", le 1er novembre 2024. Ce disque marque leur grand retour depuis "4:13 Dream" sorti en 2008, et les fans n'ont pas été déçus.

"Songs of a Lost World" contient 8 nouvelles chansons aux sonorités mélancoliques et atmosphériques, dans la pure tradition du groupe. Robert Smith, le chanteur, y aborde des thèmes profonds comme la guerre, la solitude et la mort. Le décès de son frère et de ses parents a fortement influencé l'écriture de cet album très personnel.

En France, l'album démarre directement à la 1ère place du Top Albums avec 20 678 exemplaires vendus en une semaine. C'est une première pour The Cure dans l'Hexagone, leur meilleur classement précédent étant une 2e place en 1987.

Au Royaume-Uni, le disque s'est également hissé au sommet des charts avec plus de 45 000 ventes. C'est le premier n°1 britannique du groupe depuis "Wish" en 1992, soit 32 ans !

Ces chiffres sont nettement supérieurs à ceux de leur précédent album "4:13 Dream" en 2008, qui s'était classé 8e en France avec 9 200 ventes.