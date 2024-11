The Cure : "Songs Of A Lost World" cartonne au Royaume-Uni !

Un retour fracassant pour le groupe en un seul week-end !

The Cure : 16 ans plus tard, le nouvel album est là !

Une véritable consécration pour les fans de The Cure ! Après 16 ans d’attente, le groupe culte est enfin de retour avec un nouvel album studio : "Songs Of A Lost World". Et quel retour fracassant ! Pour célébrer ce 14e album, The Cure a offert à ses fans un live exceptionnel à la BBC. Mais ce sont les premiers chiffres de ventes au Royaume-Uni qui font parler : l'album est en train de tout écraser sur son passage !

Le succès ne s'est pas fait attendre !

D’après le média Music Week, les ventes de l’album en un seul week-end sont impressionnantes : 40.918 copies écoulées, un exploit qui dépasse largement le reste du top 10 des charts, tous albums confondus. Les chiffres sont sans appel : 36.970 unités proviennent des ventes physiques du disque, tandis que 2838 unités sont attribuées aux téléchargements, et 1110 unités aux streamings.

Et ce succès fulgurant pourrait bien être le début d’un nouveau chapitre légendaire pour le groupe. En effet, "Songs Of A Lost World" pourrait devenir le premier album de The Cure à atteindre la première place des charts britanniques depuis leur classique "Wish", sorti en 1992. Avec un tel démarrage, il n’y a aucun doute : The Cure est sur le point de marquer l'histoire, une fois de plus.

Pour tous ceux qui pensaient que Robert Smith et sa bande avaient dit leur dernier mot, cet album est la preuve que The Cure n’a rien perdu de son pouvoir de séduction et de sa capacité à envoûter les foules. "Songs Of A Lost World" s’annonce comme un chapitre inoubliable dans la carrière d’un des groupes les plus emblématiques du rock.