The Cure en live chez la BBC pour fêter la sortie de leur album

Avant la sortie officielle de "Songs of a lost world", The Cure a fait un crochet par la BBC pour jouer quelques morceaux sur scène.

L'album est enfin là

Cela fait déjà de longs mois que The Cure, groupe culte au Panthéon du rock britannique, a teasé son retour avec un nouvel album. Tout ça, en ayant recours aux moyens les plus inattendus : nos rockeurs ont même envoyé des cartes postales à leurs fans pour annoncer leur retour, allant même jusqu'à faire une sorte de jeu de piste en ligne pour donner quelques indices à ceux qui les suivent de près. Mais désormais, ça y est : "Songs of a lost world" a fini par sortir, et il est disponible partout ! Pour fêter ça comme il se doit, les artistes se sont rendus au BBC Radio Theatre, pour offrir une session live mémorable.

The Cure en folie sur la scène de la BBC

Le BBC Radio Theatre, c'est une salle de concert qui ne dit pas vraiment son nom, située dans les locaux de la BBC à Londres, avec une capacité de 550 places. Pas énorme, mais largement suffisant pour mettre le feu, en jouant notamment quelques morceaux extraits de leur album qui est désormais disponible.

The Cure a donc interprété 3 morceaux issus de ce nouvel album, leur quatorzième : "And nothing is forever", "I Can Never Say Goodbye", et "All i ever am". Mais aussi des morceaux plus anciens comme "Disintegration", "A Forest", "At Night", "Burn", "Last Dance", "Prayers for rain" et "Plainsong".

Le groupe a ensuite enchaîné sur une autre live session, en reprenant tous leurs plus grands classiques. Une grande performance assez longue, inhabituelle pour une sortie d'album. On leur souhaite que ça porte ses fruits et que ce disque signe définitivement le retour de The Cure sur le devant de la scène, avant la fin du groupe, annoncée pour 2029.