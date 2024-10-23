The Cure dévoile un extrait de leur prochain single

Les anglais continuent à faire du teasing à petite dose.

The Cure joue avec les fans

L'album de The Cure continue de se faire attendre, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le dernier album officiel du groupe, "4:13 Dream", date de 2008 et a donc déjà 16 ans, mais les anglais ont toujours su rester actuels, en multipliant les apparitions sur scène notamment. Ceci étant dit, les fans commencent à s'impatienter, puisque ça fait désormais de longues années que le groupe joue avec leurs nerfs. Normalement, selon les informations dévoilées au compte-goutte par The Cure, l'album devrait voir le jour le 1er novembre, si on a lu correctement les signes mystérieux envoyés par le groupe. Et cette semaine, ils ont décidé de nous dévoiler l'extrait d'un nouveau morceau !

Une ambiance surprenante

C'est sur Twitter, leur réseau social favori, que The Cure a choisi de continuer leur long teasing, avec cette fois un extrait d'un prochain single, qui sera visiblement lui aussi présent sur "Songs of a lost world", le nom de l'album à venir. Le single s'appellera visiblement "And Nothing Is Forever", et à part un mystérieux visuel d'astéroïde qui tourne sur lui-même, on n'a pas beaucoup plus d'informations.

Ce qui étonne, par contre, c'est l'ambiance sonore dévoilée dans ce extrait. Une ambiance très douce, calme, à la limite de la féérie Disney, sans aucune parole (on imagine qu'elles arriveront plus tard dans le morceau, l'extrait ne faisait que 40 secondes). On n'a pas d'information concernant l'éventuelle sortie du single. On espère que l'attente de tous les fans autour de cet album qui arrive sera récompensée par un projet à la hauteur, sinon ça risque de barder pour The Cure ! Histoire de terminer sur de bonnes notes avant la fin complète du groupe, déjà annoncée par Robert Smith.