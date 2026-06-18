Paul McCartney : Le jour de sa première rencontre avec John Lennon, avant de former Les Beatles

Ce jeudi 18 juin, Paul McCartney fête ses 84 ans, l’occasion de revenir sur un moment fondateur de l’histoire de la musique moderne : sa toute première rencontre avec John Lennon, bien avant la naissance des Beatles.

Ce jeudi 18 juin, Paul McCartney fête ses 84 ans, l’occasion de revenir sur un moment fondateur de l’histoire de la musique moderne : sa toute première rencontre avec John Lennon, bien avant la naissance des Beatles. Une rencontre presque banale sur le papier, mais qui allait pourtant changer à jamais le cours du rock.

Une rencontre à Liverpool en 1957

Nous sommes en 1957, à Liverpool. Paul McCartney n’a que 15 ans lorsqu’il est invité à assister à un concert de skiffle donné par le groupe de John Lennon, les Quarrymen, lors d’une fête paroissiale à St Peter’s Church. C’est là, dans une ambiance simple et adolescente, que les deux futurs partenaires se croisent pour la première fois.

À l’époque, John Lennon est déjà une petite figure locale, charismatique et sûr de lui, mais encore loin d’imaginer la portée de son avenir musical. McCartney, lui, observe attentivement la prestation du groupe. Après le concert, il est présenté à Lennon dans les coulisses. C’est un moment court, presque anodin, mais déjà chargé d’une étincelle particulière.

Une première impression décisive

Selon plusieurs récits, Paul impressionne immédiatement John en lui montrant sa capacité à accorder une guitare et à jouer quelques standards de rock’n’roll à la manière d’Elvis Presley. Ce geste, simple mais décisif, change la perception de Lennon, qui voit en lui un potentiel collaborateur plutôt qu’un simple fan.

Très vite, les deux adolescents commencent à échanger sur la musique, les influences américaines, et leur envie commune de composer. Cette complicité naissante donnera naissance à un duo d’écriture exceptionnel : Lennon-McCartney, l’un des plus célèbres de l’histoire de la pop.

La naissance des futurs Beatles

Quelques mois plus tard, Paul rejoint officiellement le groupe de John, posant ainsi les premières briques de ce qui deviendra les Beatles, formation légendaire qui révolutionnera la musique mondiale dans les années 1960.

Ce qui n’était au départ qu’une rencontre entre deux adolescents de Liverpool devient progressivement l’un des partenariats artistiques les plus influents de l’histoire de la musique.

Un héritage toujours vivant

Des décennies plus tard, McCartney se souvient encore de cette première rencontre comme d’un tournant instinctif, presque naturel. Une rencontre entre deux adolescents de Liverpool qui ne savaient pas encore qu’ils allaient devenir les architectes d’un répertoire intemporel, de Yesterday à Hey Jude.

À 84 ans, Paul McCartney reste aujourd’hui l’un des derniers témoins vivants de cette époque fondatrice, et continue d’incarner, avec les Beatles, une certaine idée de la pop universelle, mélodique et éternellement moderne.