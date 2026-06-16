Mick Jagger balance ses trois albums préférés des Rolling Stones !

Alors que les Rolling Stones s'apprêtent à sortir leur nouvel album "Foreign Tongues", Mick Jagger s'est prêté à un exercice délicat : choisir les disques les plus marquants de l'immense carrière du groupe.

À quelques semaines de ses 83 ans, Mick Jagger continue de regarder vers l'avenir. En pleine promotion de "Foreign Tongues", attendu le 10 juillet, le chanteur a cependant accepté de revenir sur plus de six décennies de carrière avec les Rolling Stones. Interrogé sur ses albums favoris, il reconnaît qu'il lui est impossible d'en désigner un seul. Trois disques se détachent toutefois à ses yeux : "Beggars Banquet" (1968), "Sticky Fingers" (1971) et le récent "Hackney Diamonds" (2023).

Pour Jagger, ces albums illustrent parfaitement l'évolution permanente du groupe. Du blues-rock rugueux de "Beggars Banquet" à l'énergie rock de "Sticky Fingers", jusqu'au retour triomphal de "Hackney Diamonds" après près de vingt ans sans nouvel album studio, chaque époque raconte une facette différente des Stones :

"Nous avons traversé tellement de phases et tellement de styles [...] Nous voulons toujours placer la barre plus haut et montrer que nous sommes capables de faire des choses très différentes".

Foreign Tongues, le clap de fin ?

Le frontman britannique a également balayé les rumeurs selon lesquelles "Foreign Tongues" pourrait être le dernier album des Rolling Stones. Bien au contraire. "J'ai encore beaucoup de chansons à écrire", affirme-t-il, précisant qu'une dizaine d'autres morceaux ont déjà été travaillés durant les sessions d'enregistrement du nouvel album. Quant à choisir sa chanson préférée du groupe, la mission lui semble encore plus compliquée : entre "Sympathy For The Devil", "Angie", "Honky Tonk Women" ou "Start Me Up".