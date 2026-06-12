The Rolling Stones : Mick Jagger crée la surprise avec un concert improvisé dans un pub d’Oxford !

Habitué aux stades pleins à craquer, Mick Jagger a offert un moment aussi rare qu’inattendu en rejoignant une session folk dans un pub d’Oxford. Une apparition qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

À 82 ans, Mick Jagger continue de surprendre. Le 7 juin dernier, le chanteur des Rolling Stones a créé l'événement en montant sur la petite scène du Half Moon, un pub de St Clement's, à Oxford. Présent dans la ville universitaire avec sa compagne Melanie Hamrick, l'artiste a participé à une session folk ouverte à tous, aux côtés d'étudiants et de musiciens locaux. Loin des foules des stades, il a interprété "Handsome Molly", un traditionnel folk américain qu'il avait déjà enregistré sur son album solo "Wandering Spirit" en 1993.

La scène a rapidement attiré l'attention des habitués du lieu. Le Half Moon est connu pour ses soirées musicales où débutants et artistes confirmés partagent la même table et les mêmes chansons. Cette atmosphère conviviale a permis aux spectateurs d'assister à un moment unique : voir l'une des plus grandes figures de l'histoire du rock chanter dans l'intimité d'un simple pub.

Cette parenthèse intervient alors que les regards se tournent déjà vers "Foreign Tongues", le prochain album des Rolling Stones attendu le 10 juillet. Ce 25ème disque studio réunira notamment Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood ainsi qu'un enregistrement inédit de Charlie Watts.