Les Rolling Stones lancent un podcast pour accompagner la sortie de "Foreign Tongues"

À l’approche de la sortie de Foreign Tongues, les Rolling Stones ouvrent les portes de leur univers avec Speaking In Tongues, un nouveau podcast consacré à leur prochain album.

À quelques jours de la sortie de leur album "Foreign Tongues", leur nouvel album attendu le 10 juillet, The Rolling Stones dévoilent un nouveau projet : un podcast baptisé "Speaking In Tongues". À travers plusieurs épisodes, Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood reviennent sur la création du disque, tout en partageant souvenirs, anecdotes et réflexions sur leur incroyable carrière.

Au fil du concept, les trois musiciens répondent à une série de questions sur "Foreign Tongues", mais également sur les moments marquants qui ont jalonné plus de soixante ans de carrière. L'ensemble est narré par Norah Jones, qui guide les auditeurs à travers les témoignages et les échanges.

Des invités préstigeiux

Le podcast accueille également plusieurs invités ayant participé à l'album. Parmi eux figurent le producteur Andrew Watt, déjà aux commandes de "Hackney Diamonds", mais aussi Steve Winwood et Robert Smith de The Cure, tous deux présents sur le nouvel opus.

Avec Speaking In Tongues, les Rolling Stones offrent ainsi un accès privilégié à leur univers créatif. Une preuve supplémentaire que, même après plus de six décennies au sommet, le groupe continue de trouver de nouvelles façons de surprendre son public.