Paul McCartney répond aux accusations de sexisme sur son nouveau morceau !

En plein carton avec son nouvel album numéro un des charts britanniques, Paul McCartney se retrouve sous le feu des critiques pour les paroles d'une de ses ballades, jugée sexiste par certains fans.

Invité sur la scène du Roundhouse devant 1 700 fans survoltés pour une soirée d'écoute exclusive de son nouvel album The Boys of Dungeon Lane, Paul McCartney a dû s'expliquer sur le titre qui clôture le disque : Momma Gets By. Une ballade mélancolique qui divise sérieusement la toile et la presse musicale.

Musicalement, c’est une merveille de ballade vintage, portée par des arrangements de cordes magnifiques. Mais ce sont les paroles qui coincent. Paul y chante l'histoire d'une femme qui encaisse les coups durs du quotidien pendant que son mari fuit ses responsabilités.

"Momma gets by while papa gets high, she makes enough to raise a family." [Maman s'en sort pendant que papa plane, elle gagne assez pour élever une famille.] "Even though he's complicated, she takes it in her stride / What are his silly faults compared to what she feels inside?" [Même s’il est compliqué, elle le prend avec philosophie / Que sont ses bêtes défauts comparés à ce qu’elle ressent au fond d’elle-même ?]

Sur Reddit et dans les colonnes des magazines rock comme Record Collector, les critiques ont rapidement fusé, pointant du doigt des stéréotypes de genre d'un autre temps et un message étrange qui normaliserait le comportement d’un mari absent et défaillant.

Face au comédien Rob Brydon, l'ex-Beatles de 83 ans n'a pas esquivé le débat. Pour lui, ce morceau n'a rien d'un manifeste sexiste, c'est tout simplement une fiction, une performance d'écriture pensée comme un morceau de comédie musicale.

"Parfois, on écrit des chansons sur quelqu'un qu'on connaît, et parfois, on les invente simplement parce qu'on est dans une humeur plus théâtrale. J'ai imaginé ce morceau comme une pièce de théâtre. La chanson est racontée du point de vue de l'enfant. Pour moi, c'est une femme très forte et la chanson l'explique. Je suis très fière d'elle et des femmes comme elle. Il y a beaucoup de femmes fortes là-dehors."

Si cette mise au point a déclenché un tonnerre d'applaudissements dans la salle, Paul McCartney a profité de la soirée pour lâcher une autre news : en plus de défendre son album solo sur charts britanniques, la légende a confirmé sa présence sur le prochain album des Rolling Stones ! Un crossover historique pour l'ex-Beatle qui a partagé le studio avec Mick Jagger et Keith Richards.