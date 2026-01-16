Paul McCartney a fait 10 jours de prison au Japon à cause de la marijuana

En janvier 1980, l’icône absolue des Beatles vit l’un des épisodes les plus sombres et inattendus de sa carrière.

En janvier 1980, l’icône absolue des Beatles vit l’un des épisodes les plus sombres et inattendus de sa carrière. Paul McCartney est arrêté à son arrivée à l’aéroport de Narita, au Japon, après la découverte de marijuana dans ses bagages. Résultat : 10 jours de prison, une tournée annulée et un choc mondial pour l’univers du rock.

Une arrestation qui fait trembler le rock

À l’époque, Paul McCartney arrive à Tokyo avec son groupe Wings, prêt à entamer une nouvelle tournée japonaise. Mais lors du contrôle des bagages, les douaniers découvrent environ 219 grammes de marijuana. Dans un pays où la législation sur les stupéfiants est l’une des plus strictes au monde, l’affaire prend immédiatement une tournure dramatique.

Incarcéré sans traitement de faveur, l’ex-Beatle est placé en détention et risque jusqu’à 7 ans de prison. Les autorités japonaises ne cèdent ni à la pression médiatique ni à la célébrité du musicien.

10 jours derrière les barreaux

Pendant 10 jours, Paul McCartney est enfermé dans une prison japonaise, coupé du monde, surveillé en permanence. Une expérience brutale pour un artiste habitué aux stades et aux foules en délire. La tournée de Wings est immédiatement annulée, provoquant une onde de choc chez les fans japonais et dans l’industrie musicale.

Cette arrestation devient l’un des scandales rock les plus marquants de l’époque, illustrant le fossé culturel entre l’Occident et le Japon sur la question de la marijuana.

Une libération, mais des traces durables

Finalement, Paul McCartney est libéré et expulsé du Japon sans être jugé. Il quittera le pays profondément marqué par cette expérience, qu’il décrira plus tard comme l’un des moments les plus difficiles de sa vie.

Cet épisode restera gravé comme une tache sombre dans la carrière pourtant quasi parfaite de l’ancien Beatle, rappelant que même les légendes du rock ne sont pas au-dessus des lois.

Quand le mythe se heurte à la réalité

L’affaire Paul McCartney au Japon est devenue un symbole : celui d’un rockeur légendaire confronté à la dure réalité d’un système judiciaire inflexible. Un moment où la musique s’est tue, remplacée par le bruit sec d’une porte de cellule qui se referme.

Un rappel brutal que le rock’n’roll, même au sommet, peut parfois coûter très cher