System Of A Down ouvre un pop-up store à Paris à l'occasion de ses concerts au Stade de France

À l’occasion de ses deux concerts très attendus au Stade de France, les 2 et 4 juillet, aux côtés de Queens Of The Stone Age et Acid Bath, le groupe américain va également marquer son passage par une initiative spéciale : l’ouverture d’un pop-up store officiel à Paris.

Le retour de System Of A Down en France prend une dimension bien plus large que la simple scène. À l’occasion de ses deux concerts très attendus au Stade de France, les 2 et 4 juillet, aux côtés de Queens Of The Stone Age et Acid Bath, le groupe américain va également marquer son passage par une initiative spéciale : l’ouverture d’un pop-up store officiel à Paris.

Un dispositif éphémère au cœur de la capitale

Selon un communiqué de presse, System Of A Down déploiera plusieurs boutiques temporaires en Europe cet été. L’étape parisienne se tiendra du 1er au 5 juillet, au 23 rue du Sentier, dans la continuité immédiate des concerts français.

Le lieu sera ouvert chaque jour de 10h à 20h, avec une entrée libre, même si une réservation est recommandée afin de gérer l’affluence attendue autour de l’événement.

Merch exclusif et objets collectors

Ce pop-up store proposera une sélection de produits officiels pensés pour les fans, avec notamment :

des vêtements exclusifs System Of A Down

des accessoires et objets de collection

et des maillots de football conçus en collaboration avec hummel

Une façon pour le groupe de prolonger son univers au-delà de la scène et de transformer son retour en véritable expérience immersive.

Une stratégie déjà vue dans le rock

Ce type d’initiative s’inscrit dans une tendance de plus en plus présente chez les groupes rock en tournée. On se souvient notamment de Linkin Park, qui avait ouvert une boutique éphémère à Lyon avant son concert du 16 juin au Groupama Stadium, renforçant l’engouement autour de son passage en France.

Une expérience globale autour du retour du groupe

Avec ce pop-up store à Paris, System Of A Down ne se contente pas de signer son grand retour sur scène. Le groupe transforme son passage au Stade de France en un événement complet, mêlant concerts, culture fan et merchandising exclusif.