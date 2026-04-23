Le 23 avril 2015, la musique a cessé d’être un simple divertissement pour devenir mémoire, cri et rassemblement. Ce soir-là, System of a Down montait sur scène à Erevan, devant près de 80 000 personnes. Un concert gratuit, monumental, mais surtout profondément chargé de sens.

Car derrière les riffs tranchants et la voix habitée de Serj Tankian, il y avait une histoire centenaire qui refusait de s’éteindre.

Le retour aux racines

Depuis ses débuts, System of a Down n’a jamais caché son identité. Groupe américain, certes, mais viscéralement arménien. Chaque morceau, chaque prise de parole, chaque engagement porte en lui les cicatrices d’un peuple marqué par l’Histoire.

Alors en 2015, à l’occasion du centenaire du génocide arménien, le groupe lance la tournée “Wake Up the Souls”. Une tournée mondiale, pensée comme un éveil des consciences. Mais une date écrase toutes les autres : celle d’Erevan.

Jouer en Arménie, ce n’est pas anodin. C’est un retour à la source. Une manière de boucler la boucle.

Une marée humaine, une seule voix

Le soir du 23 avril, la capitale arménienne se transforme en cathédrale à ciel ouvert. 80 000 personnes, peut-être plus, se massent pour assister à ce moment unique. Des fans venus du monde entier, mais surtout un peuple entier, réuni dans une ferveur rare.

Dès les premières notes, la tension est palpable. Chaque chanson résonne différemment. “Chop Suey!”, “Toxicity”, “B.Y.O.B.”… des classiques, oui, mais ici, ils prennent une dimension nouvelle.

Ce n’est plus seulement du metal. C’est une communion.

La musique comme mémoire

Ce concert n’est pas qu’un événement musical. Il est un acte de mémoire. Le lendemain, le 24 avril, marque officiellement les 100 ans du génocide arménien. Une date encore niée par certains, mais gravée dans la chair de millions de descendants.

Sur scène, Serj Tankian ne se contente pas de chanter. Il parle, il rappelle, il insiste. La musique devient un vecteur de transmission. Un moyen de dire : “On n’oublie pas.”

Et dans la foule, ce message trouve un écho immédiat. Les visages sont marqués, les regards intenses. Entre rage et fierté, douleur et espoir.

Un concert politique, sans détour

System of a Down a toujours été un groupe engagé. Mais ce soir-là, l’engagement prend une ampleur rare. Il ne s’agit plus seulement de dénoncer, mais de rassembler, d’affirmer une identité, de donner une voix à une histoire trop souvent étouffée.

À Erevan, le groupe ne joue pas pour son public. Il joue avec lui.

Chaque refrain devient un slogan. Chaque silence, un moment de recueillement.

L’héritage d’une nuit hors du temps

Dix ans plus tard, ce concert reste gravé comme l’un des moments les plus puissants de l’histoire du rock moderne. Pas pour sa scénographie. Pas pour sa setlist.

Mais pour ce qu’il représentait.

Un groupe qui revient sur la terre de ses ancêtres.

Un peuple qui se rassemble pour ne pas oublier.

Et la musique, comme lien indestructible entre passé et présent.

Le 23 avril 2015, à Erevan, System of a Down n’a pas simplement donné un concert.

Ils ont écrit l’Histoire.