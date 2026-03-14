System Of A Down, cette fois où John Dolmayan a acheté le premier exemplaire de Superman en 1938 pour 320 000 dollars.

Dans l’univers du rock, certains artistes ont des passions inattendues. C’est notamment le cas de System of a Down et de son batteur John Dolmayan, grand amateur de bandes dessinées rares. En 2009, le musicien a d’ailleurs fait parler de lui pour un achat spectaculaire : un exemplaire mythique du tout premier Superman publié en 1938.

Un achat historique pour un comic mythique

Le 13 mars 2009, lors d’une vente aux enchères en ligne, John Dolmayan a acquis un exemplaire rarissime du premier numéro de Superman. Le batteur de System of a Down a déboursé 317 200 dollars pour s’offrir ce précieux ouvrage, considéré comme une véritable relique pour les collectionneurs.

Ironie de l’histoire : le précédent propriétaire avait acheté cette même bande dessinée dans un magasin d’articles d’occasion… pour moins d’un dollar.

À l’époque, le cachet versé pour cette pièce de collection était l’un des plus élevés jamais payés pour une bande dessinée. Publié en 1938, ce numéro correspond au premier volume de la série Action Comics, dont la célèbre couverture montre Superman soulevant une voiture, une image devenue iconique dans l’histoire de la pop culture.

Le “Saint Graal” des comics

Passionné de comics, John Dolmayan n’est pas seulement musicien : il est aussi collectionneur et marchand de bandes dessinées rares. Au moment de l’achat, il avait expliqué avoir acquis l’exemplaire pour le compte d’un client, dont il n’a jamais révélé l’identité.

« **C'est l'une des meilleures BD à collectionner. On la considère comme le Saint Graal des comics », déclarait le batteur de System of a Down à l’époque.

Et pour cause : il n’existerait qu’une centaine d’exemplaires du premier volume d’Action Comics, ce qui en fait l’un des objets les plus rares et convoités du marché.

Une histoire incroyable… depuis les années 1950

Selon la plateforme de vente aux enchères, l’ancien propriétaire de la bande dessinée l’avait trouvée au début des années 1950, alors qu’il n’avait que 9 ans. Il l’avait achetée dans une boutique d’occasion pour la somme de 39 cents.

Des décennies plus tard, ce simple achat d’enfant allait se transformer en véritable trésor. Grâce à la passion d’un musicien de System of a Down, ce morceau d’histoire de la bande dessinée a finalement trouvé une nouvelle place… dans la collection d’un amateur prêt à dépenser plus de 300 000 dollars pour posséder le tout premier Superman.