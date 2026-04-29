Metallica célèbre les 30 ans de « ReLoad » avec une réédition titanesque

Avis aux fans de pièces de collection ! Les Four Horsemen s’apprêtent à marquer le coup pour l'anniversaire de l'un de leurs albums les plus audacieux. Entre raretés sonores, archives vidéo exclusives et coffrets collector monumentaux, plongez dans les coulisses de la réédition de "ReLoad", le disque qui a redéfini le son Metallica à la fin des années 90.

Les Four Horsemen s’apprêtent à frapper un grand coup dans vos platines ! Pour célébrer comme il se doit les trois décennies d'un opus mythique, Metallica a officiellement dévoilé la réédition spéciale "ReLoad 30th Anniversary". Dès le 26 juin prochain, les collectionneurs pourront se ruer sur une avalanche de supports physiques. Que vous soyez un inconditionnel du double vinyle (noir ou coloré), un adepte du CD, un nostalgique de la cassette ou un puriste du digital, le groupe a pensé à tout le monde. L’annonce promet de remettre en lumière une période charnière de la discographie du quatuor, marquée par une soif d'expérimentation et des tubes qui hantent encore les stades aujourd'hui.

Le véritable joyau de cette sortie est sans conteste le coffret Deluxe numéroté en édition limitée. Ce monolithe contient pas moins de 5 LP, 15 CD et 4 DVD. On y retrouve l'album remasterisé sur double vinyle de 180g, le single "The Memory Remains" et un triple album live enregistré au Ministry of Sound en 1997. C’est une véritable caverne d’Alibaba : démos inédites, mixes de travail, faces B et archives TV rares s'entassent pour explorer les années 1997-1998. En bonus, Metallica a glissé des objets collectors : des cartes de Rorschach, un poster "Gimme Fuel", des plectres et un livre de 128 pages regorgeant de clichés et de témoignages jamais publiés auparavant.

Sorti à l'origine en novembre 1997, "ReLoad" avait consolidé le règne des Californiens en s'emparant de la première place des charts dans six pays. Enregistrées à Sausalito, ces sessions ont vu James Hetfield et sa bande repousser les limites du metal avec une audace folle, comme l'invitation de Marianne Faithfull sur "The Memory Remains" ou l'usage d'une vielle à roue sur "Low Man’s Lyric ". Trente ans plus tard, l'énergie de morceaux comme "Fuel" galvanise toujours les foules lors du M72 World Tour. Cette réédition rend justice à un disque qui a prouvé que Metallica n'avait pas peur d'évoluer, quitte à bousculer les codes pour forger sa propre légende.

Il ne vous reste plus qu'à libérer de la place sur vos étagères pour accueillir cette légende !

Aaron MAI