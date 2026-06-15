Alice Cooper : il perd sa carte bancaire après une partie de golf, un fan lui sauve la mise !

Même les plus grandes légendes du rock peuvent vivre des situations très ordinaires.

Même les plus grandes légendes du rock peuvent vivre des situations très ordinaires. C’est ce qui est arrivé à Alice Cooper, victime d’un petit oubli après une partie de golf en Arizona : sa carte bancaire a disparu.

Heureusement, l’histoire ne s’est pas transformée en galère grâce à la vigilance d’un fan local, Geoff Guy, qui a retrouvé le précieux objet près d’une station-service. En reconnaissant immédiatement le nom du chanteur, il a pris l’initiative de contacter son entourage afin de lui restituer la carte.

La rencontre entre les deux hommes a finalement pu être organisée juste avant le départ du musicien pour sa tournée européenne. Reconnaissant, l’interprète de School’s Out a tenu à remercier personnellement celui qui lui avait rendu service.

Pour marquer le coup, Alice Cooper lui a offert un exemplaire dédicacé de son nouvel album The Revenge Of Alice Cooper. Un cadeau particulièrement apprécié par Geoff Guy, qui se dit admirateur de longue date du rocker américain.

« C’est une légende pour les gens de ma génération », a-t-il confié à la télévision locale, heureux d’avoir pu aider l’artiste.

Les deux hommes sont également apparus ensemble dans un reportage diffusé par une chaîne régionale. Alice Cooper a pris le temps de poser pour quelques photos avec son bienfaiteur avant de le remercier chaleureusement pour son honnêteté et sa réactivité.

Une histoire simple, mais qui rappelle que même derrière les paillettes du rock, un geste honnête peut créer une vraie rencontre entre un fan et son idole.