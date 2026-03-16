La demande en mariage incroyable de James Hetfield (Metallica) à sa femme !

Le chanteur de Metallica a choisi un décor inattendu pour sa demande en mariage. James Hetfield a posé la grande question sous l’eau, entouré de requins-baleines.

Le frontman de Metallica, James Hetfield, a surpris ses fans en partageant un moment très personnel : sa demande en mariage à Adriana Gillett. Et le musicien n’a pas choisi un décor ordinaire. Équipé d’un masque de plongée, il a dévoilé une pancarte sous-marine demandant : "Adriana Gillett, will you marry me ?". La scène s’est déroulée alors que le couple nageait aux côtés de requins-baleines, transformant cet instant en souvenir totalement hors norme.

Cette demande aussi romantique qu’insolite a été partagée sur les réseaux sociaux. Un moment magique et inoubliable pour Adriana Gillett :

"C’est la meilleure surprise d’anniversaire. Nager avec des requins-baleines pour la demande en mariage la plus unique, spéciale et romantique qu’un poisson puisse imaginer. Dans une mer pleine de poissons, nous nous sommes trouvés. Merci Dieu de nous avoir réunis."

La relation entre James Hetfield et Adriana Gillett est devenue publique, depuis 2023. Pendant ce temps, Metallica continue de tourner à plein régime : le groupe prépare une série spectaculaire de 24 concerts à la Sphere de Las Vegas, prévue entre octobre 2026 et mars 2027. Entre bonheur personnel et projets musicaux ambitieux, l’avenir s’annonce chargé pour la légende du metal.