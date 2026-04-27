System Of A Down revient sur le titre secret de "Toxicity" et son vrai sens !

Plus de vingt ans après sa sortie, l’album "Toxicity" refait parler de lui, cette fois à travers une mise au point de Daron Malakian sur sa célèbre piste cachée.

Le guitariste de System Of A Down, Daron Malakian, est revenu sur une confusion persistante autour du morceau caché présent à la fin de "Toxicity". Longtemps surnommé "Arto" par les fans, en référence à Arto Tunçboyaciyan, ce passage n’est pas une composition originale du groupe mais une interprétation d’un hymne arménien traditionnel :

"Il y a bien un morceau caché à la fin de l’album Toxicity, que les fans appellent 'Arto'. En réalité, il s’agit d’un hymne spirituel arménien intitulé 'Der Voghormia' ('Seigneur, prends pitié') [...] Quand nous, System Of A Down, jouons ce morceau en concert, nous le faisons en mémoire des 1,5 million de personnes qui ont perdu la vie en 1915."

Cette précision de Daron Malakian vient remettre en contexte un élément longtemps mal interprété de l’un des albums les plus marquants du metal et s’inscrit dans la position historique du groupe en faveur de la reconnaissance du génocide arménien.

System Of A Down s’apprête par ailleurs à reprendre la route avec une tournée internationale très attendue. Plusieurs dates sont annoncées en Europe, avec notamment deux passages prévus au Stade de France les 2 et 4 juillet prochain, où les fans pourront retrouver le groupe sur scène après plusieurs années d’absence.