Elton John : L'histoire du tube mythique "Don't Go Breaking My Heart" avec Kiki Dee

Sorti en 1976, "Don't Go Breaking My Heart" est l'un des plus grands succès de Elton John. Enregistré en duo avec la chanteuse britannique Kiki Dee, le morceau est rapidement devenu un classique de la pop-rock des années 70.

Sorti en 1976, "Don't Go Breaking My Heart" est l'un des plus grands succès de Elton John. Enregistré en duo avec la chanteuse britannique Kiki Dee, le morceau est rapidement devenu un classique de la pop-rock des années 70. Derrière son énergie communicative et son refrain irrésistible se cache pourtant une histoire aussi amusante qu'inattendue.

Un hommage aux grands duos de la Motown

Au milieu des années 70, Elton John est déjà une superstar mondiale. Accompagné de son fidèle parolier Bernie Taupin, il imagine un titre inspiré des célèbres duos de la Motown, notamment ceux de Marvin Gaye et Tammi Terrell. Leur objectif est simple : composer une chanson légère, joyeuse et pleine de bonne humeur.

Pour l'écriture, les deux complices utilisent même des pseudonymes. Elton John signe sous le nom d'Ann Orson, tandis que Bernie Taupin choisit celui de Carte Blanche, une manière de s'amuser tout en rendant hommage aux standards américains qui les ont tant influencés.

Pourquoi Kiki Dee ?

Pour donner vie à cette chanson, Elton John cherche une partenaire capable de rivaliser avec son énergie. Son choix se porte naturellement sur Kiki Dee, première artiste féminine signée sur son label Rocket Records.

La complicité entre les deux chanteurs est immédiate. Leurs voix se répondent avec naturel et donnent naissance à un duo pétillant qui séduit instantanément le public.

Un immense succès mondial

À sa sortie, "Don't Go Breaking My Heart" explose les compteurs. Le single atteint la première place des classements au Royaume-Uni, où il devient le premier numéro un de Elton John dans son pays natal. Il décroche également la tête du Billboard Hot 100 aux États-Unis, confirmant le statut international de la chanson.

Le morceau devient rapidement un incontournable des radios et reste aujourd'hui l'un des titres les plus emblématiques de la carrière des deux artistes.

Une chanson qui traverse les générations

Près de cinquante ans après sa sortie, "Don't Go Breaking My Heart" continue de faire danser le public. Régulièrement diffusée dans les films, les séries ou les publicités, elle symbolise parfaitement l'esprit festif et insouciant des années 70.

Le duo entre Elton John et Kiki Dee demeure une référence incontournable, preuve qu'une mélodie accrocheuse et une véritable complicité artistique peuvent traverser les décennies sans perdre de leur charme.