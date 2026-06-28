Elton John : Saviez-vous qu'il était président d'un grand club de football

Quand on pense à Elton John, on imagine immédiatement une légende du rock et de la pop, des costumes extravagants, des lunettes iconiques et des hymnes intemporels comme Rocket Man ou Tiny Dancer. Mais derrière l’icône musicale se cache une histoire beaucoup moins connue : celle d’un homme profondément lié au football anglais et à un grand club de football.

Quand on pense à Elton John, on imagine immédiatement une légende du rock et de la pop, des costumes extravagants, des lunettes iconiques et des hymnes intemporels comme Rocket Man ou Tiny Dancer. Mais derrière l’icône musicale se cache une histoire beaucoup moins connue : celle d’un homme profondément lié au football anglais et à un grand club de football.

Une légende du rock… mais aussi du ballon rond

Artiste incontournable du rock mondial, Elton John a toujours cultivé une passion sincère pour le football. Et pas n’importe lequel. Dans les années 1970, il devient propriétaire puis président du club anglais Watford FC.

À l’époque, le club évolue loin des sommets du football anglais. Pourtant, avec Elton John à sa tête, l’histoire va totalement changer.

Un président pas comme les autres

Devenu président du club de football, Elton John ne se contente pas d’un rôle symbolique. Il s’investit réellement dans le projet sportif et humain du club. Son objectif est clair : faire grandir Watford et lui donner une place parmi les clubs respectés du pays.

Sous son impulsion, Watford FC connaît une ascension spectaculaire :

montée en divisions supérieures

stabilisation sportive

structuration du club

modernisation de l’image

Son passage marque profondément l’histoire du club, au point que son nom reste encore aujourd’hui associé à cette période dorée.

Quand la musique rencontre le football

Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c’est le contraste total entre les deux univers. D’un côté, une carrière musicale planétaire, faite de tournées gigantesques et de tubes légendaires. De l’autre, la gestion d’un club de football anglais avec ses enjeux, ses résultats et ses passions locales.

Elton John incarne alors un mélange unique : celui d’un artiste de rock capable de s’investir dans un univers populaire et profondément ancré dans la culture britannique.

Une histoire toujours vivante

Même après avoir quitté ses fonctions de président, Elton John restera lié à Watford FC toute sa vie. Il est encore aujourd’hui considéré comme une figure emblématique du club, presque comme un membre de sa famille.

L’histoire d’Elton John à la tête d’un grand club de football est l’un de ces récits improbables qui rendent les légendes encore plus humaines. Un artiste de rock mondialement connu devenu président de club de football, et qui a laissé une empreinte durable bien au-delà de la musique.