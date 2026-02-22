Korn : Quand Brian "Head" Welch quitte le groupe pour se consacrer… au christianisme !

Brian avait choisi de consacrer sa vie à sa foi : le christianisme.

Le 22 février 2005, le monde du nu metal a été secoué par une annonce inattendue : Brian "Head" Welch, guitariste emblématique et cofondateur de Korn, a décidé de quitter le groupe. Mais pas pour des raisons créatives ou personnelles classiques… Brian a choisi de consacrer sa vie à sa foi : le christianisme.

Depuis les débuts de Korn, Brian était reconnu pour son style de jeu unique et son énergie sur scène. Sa guitare, mélange de riffs agressifs et de mélodies sombres, avait largement contribué à forger l’identité du groupe. Pourtant, derrière les projecteurs et les tournées mondiales, la vie personnelle de Welch suivait un chemin différent. Entre addictions et questionnements existentiels, il a senti le besoin de prendre un virage radical.

Dans une déclaration sincère, Brian a expliqué que quitter Korn n’était pas un choix facile. Il aimait profondément la musique et ses compagnons de scène, mais il sentait que son engagement envers sa foi chrétienne devait passer avant tout. "Je devais choisir entre continuer ce style de vie ou suivre ma voie spirituelle", confiait-il.

Le départ de Brian "Head" Welch a laissé un vide dans Korn, mais a également ouvert la porte à une nouvelle ère pour le groupe. Les albums suivants ont exploré de nouvelles sonorités et thèmes, tandis que Brian a entamé une carrière solo et des activités liées à sa foi, mêlant musique et spiritualité.

Aujourd’hui, cet épisode est considéré comme un moment clé de l’histoire de Korn : un exemple où la musique, la vie personnelle et la spiritualité se sont confrontées, montrant que même dans le monde du rock le plus intense, certaines décisions vont bien au-delà des riffs et des scènes.