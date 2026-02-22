Le guitariste de Whitesnake ajoute : « Je pense que le problème est apparu lorsqu'il est parti en tournée avec AC/DC pour remplacer Brian Johnson. »

Dans les années 1980, le guitariste de Whitesnake, Adrian Vandenberg, a accordé une longue interview retraçant son parcours : de ses débuts aux Pays-Bas à la scène hair metal californienne, en passant par sa longue amitié avec son camarade de groupe David Coverdale – qui déclara un jour : « Sa décision de quitter la musique ne me surprend pas. Il y aura toujours un David Coverdale, et tout le monde le sait » – jusqu’à ses groupes solo Vandenberg et Vandenberg’s MoonKings, avec lesquels il part en tournée dans le cadre d’un projet intitulé My Whitesnake Years.

Vandenberg a participé à l'enregistrement de certains des plus grands succès de Whitesnake, notamment « Here I Go Again » (1982) et « Is This Love » (1987), et est resté avec le groupe pendant toute la tournée « Restless Heart ». Tout au long de sa carrière, il a collaboré avec Steve Vai et Michael Schenker et a rencontré de nombreuses figures emblématiques du rock. « Steven Tyler fait partie de ces artistes qui chantent jusqu'à la fin, et sa voix est toujours aussi incroyable », a-t-il déclaré.

Selon Adrian Vandenberg, Aerosmith fait partie des cinq groupes qui ont marqué le rock des années 80, aux côtés de Def Leppard, Bon Jovi, Whitesnake et Guns N' Roses. Son avis sur Axl Rose et ses capacités vocales est moins positif. « Maintenant, quand il chante, on dirait un peu Winnie l'Ourson », dit-il. « Je pense que le problème est apparu lorsqu'il est parti en tournée avec AC/DC pour remplacer Brian Johnson : à force d'atteindre toutes ces notes aiguës, sa voix s'est abîmée. »

Le 7 mai 2016, à Lisbonne, Axl Rose est monté sur scène avec AC/DC pour la première fois, remplaçant Brian Johnson. Blessé au pied, il a interprété 22 chansons, assis sur un trône de guitares. Selon Vandenberg, jouer des titres comme « Live Wire » – qu'AC/DC a réintégré à sa setlist pour la première fois en 30 ans lors de la tournée américaine – a modifié son chant. « Mais il reste Axl Rose et il peut faire ce qu'il veut. »