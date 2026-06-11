Jack White annonce son nouvel album, « Frozen Charlotte » et dévoile un nouveau single !

Le nouvel album du rockeur de Detroit, composé de titres inédits, sortira le 10 juillet.

Figure incontournable du rock moderne, Jack White signe déjà son retour avec une nouvelle création. L'ancien leader des White Stripes vient d'annoncer la sortie de son prochain album, « Frozen Charlotte », attendu le 10 juillet via son label Third Man Records. Pour accompagner cette annonce, le musicien américain dévoile également un premier extrait intitulé « Dollar Bill », désormais disponible à l'écoute.

Un septième album studio déjà très attendu

Avec « Frozen Charlotte », Jack White s'apprête à enrichir une discographie déjà impressionnante. Présenté comme son septième album studio, ce nouveau projet promet de mettre en lumière un artiste toujours aussi inspiré et créatif. Les fans ont déjà eu un avant-goût de cette nouvelle ère grâce aux morceaux « GOD and the Broken Bones » et « Derecho Demonico », révélés il y a quelques semaines.

L'album sera proposé sous plusieurs formats, notamment en vinyle noir, mais aussi dans une édition limitée « Ice Blue » réservée aux disquaires indépendants. Les amateurs de supports physiques pourront également se le procurer en CD et en cassette.

Une alchimie de groupe plus forte que jamais

Pour enregistrer « Frozen Charlotte », Jack White s'est entouré de musiciens qui l'accompagnent depuis plusieurs années : Patrick Keeler à la batterie, Dominic Davis à la basse et Bobby Emmett aux claviers. Ensemble, ils ont récemment enchaîné les concerts salués par la critique, développant une complicité qui semble avoir largement nourri la création de ce nouvel opus.

Plutôt que de ralentir après leur dernière tournée, les quatre musiciens ont choisi de prolonger l'aventure en studio. Direction les célèbres Third Man Studios de Nashville, où l'album a été enregistré dans des conditions favorisant spontanéité et énergie brute.

Dans la continuité de « No Name »

Selon les premières informations, « Frozen Charlotte » reprend l'intensité qui avait fait le succès de « No Name », l'album acclamé paru en 2024. Le disque se compose de 13 morceaux aux identités variées, mêlant un rock'n'roll explosif à des influences profondément enracinées dans le blues.

Cette nouvelle collection de chansons semble vouloir satisfaire les admirateurs de longue date tout en restant accessible à une nouvelle génération d'auditeurs. Une formule que Jack White maîtrise depuis des années et qui lui permet de demeurer l'une des personnalités les plus respectées du paysage rock contemporain.

« Dollar Bill » ouvre le bal

Premier aperçu officiel de l'album, « Dollar Bill » donne déjà le ton de cette nouvelle aventure musicale. Fidèle à son ADN, Jack White y déploie son sens du riff, son énergie électrique et son goût pour les arrangements organiques. De quoi faire monter encore un peu plus l'attente autour de « Frozen Charlotte », qui s'annonce comme l'un des événements rock majeurs de l'été 2026.