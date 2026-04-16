En 2026, l’ex-leader des The White Stripes revient autant pour sa musique que pour ses prises de position tranchées.

Le ton ne faiblit pas chez Jack White. En 2026, l’ex-leader des The White Stripes revient autant pour sa musique que pour ses prises de position tranchées. Alors qu’il vient de dévoiler deux morceaux inédits et s’apprête à retrouver le public français pour trois dates en France en 2026, le rockeur prouve une fois de plus qu’il n’a rien perdu de son franc-parler.

Et comme souvent, sa cible favorite reste Donald Trump.

Une publication qui fait polémique

Tout est parti d’un post publié par le président américain sur Truth Social. On y voyait Donald Trump dans une mise en scène pour le moins déroutante : vêtu d’une tenue biblique, penché au chevet d’un patient dans une scène de guérison, avec en arrière-plan une créature démoniaque.

Face aux nombreuses critiques, Trump a rapidement supprimé la publication, assurant qu’il s’agissait simplement d’une représentation de lui en médecin, expliquant qu’il “rend les gens meilleurs” et même qu’il “rend vraiment les gens bien meilleurs”.

Une justification qui n’a évidemment pas convaincu Jack White.

Jack White interpelle les évangéliques

Le musicien n’a pas tardé à réagir, s’adressant directement à une partie de l’électorat de Trump :

“Hé, les chrétiens évangéliques ? Vous vous souvenez de cet anti-Christ dont vous parlez depuis des années, censé se présenter comme une figure christique et provoquer la fin des temps avec une guerre au Moyen-Orient ? Eh bien… regardez votre champion aujourd’hui !”

Une sortie cinglante, dans la droite lignée des prises de position politiques du rockeur, jamais avare de critiques envers l’ancien président.

“Comment des millions de personnes ont-elles pu se laisser berner ?”

Mais Jack White ne s’est pas arrêté là. Il a ensuite élargi son attaque à tous ceux qui continuent de soutenir Trump :

“Comment des millions de personnes ont-elles pu se laisser berner par cet escroc ?”

Avant d’enfoncer le clou avec une déclaration particulièrement virulente :

“Il détient déjà le titre de pire président de l’histoire des États-Unis, mais je vais me permettre de le désigner comme le pire Américain de tous les temps.”

Une critique globale du rapport à la vérité

Enfin, le chanteur s’est attaqué à ce qu’il considère comme le cœur du problème : le rapport à la vérité dans le discours politique de Trump.

“Il ment, puis ment à propos de son mensonge, puis en rajoute avec un autre mensonge… et ils continuent d’y croire.”

Une charge frontale, qui montre que malgré son retour musical, Jack White reste plus que jamais une voix engagée du rock contemporain.

Entre nouveaux morceaux, concerts en France en 2026 et prises de position politiques, l’année s’annonce chargée pour l’artiste — et visiblement, il n’est pas prêt de baisser le volume.