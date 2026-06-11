The Who : Quand Roger Daltrey était annoncé mort ... par erreur

L'histoire du rock regorge d'anecdotes insolites, mais celle-ci figure sans aucun doute parmi les plus surprenantes.

L'histoire du rock regorge d'anecdotes insolites, mais celle-ci figure sans aucun doute parmi les plus surprenantes. Bien avant l'ère des réseaux sociaux et des fausses informations qui circulent à la vitesse de l'éclair, Roger Daltrey, l'emblématique chanteur de The Who, a été victime d'une incroyable erreur médiatique : il a été annoncé mort alors qu'il était bel et bien vivant.

Une confusion qui fait le tour du Royaume-Uni

Au milieu des années 1960, alors que The Who commence à s'imposer comme l'un des groupes les plus explosifs de la scène britannique grâce à des titres comme "My Generation", une information dramatique se répand dans plusieurs médias du pays. Selon les premiers rapports, Roger Daltrey aurait trouvé la mort dans un accident de voiture.

Le problème ? L'information est totalement fausse.

À l'origine de cette confusion se trouve un accident impliquant un autre membre du groupe, le guitariste Pete Townshend. Dans la précipitation, certains médias relayent des informations erronées et attribuent l'accident au chanteur. La rumeur prend rapidement de l'ampleur, au point que certains proches et fans commencent à croire au pire.

Roger Daltrey découvre sa propre "mort"

L'anecdote est d'autant plus étonnante que Roger Daltrey apprend lui-même qu'il est supposément décédé. À seulement 22 ans, le futur frontman légendaire de The Who se retrouve confronté à sa propre nécrologie.

Fort heureusement, l'erreur est rapidement rectifiée et les médias publient des correctifs. Mais l'histoire restera longtemps dans les mémoires comme l'une des premières grandes fausses annonces de décès dans le monde du rock.

Une carrière qui ne faisait pourtant que commencer

Ironiquement, au moment où cette rumeur se propage, The Who est en pleine ascension. Le groupe s'apprête à devenir l'un des noms les plus influents de l'histoire du rock, enchaînant les albums majeurs et les performances légendaires.

Plus de soixante ans après cet épisode insolite, Roger Daltrey continue d'incarner l'esprit de The Who, prouvant que les rumeurs de sa disparition étaient largement prématurées. Une histoire qui rappelle qu'avant même Internet, les fausses informations pouvaient déjà se répandre à grande vitesse... même jusqu'à annoncer la mort d'une véritable légende du rock.