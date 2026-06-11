La légende Jimi Hendrix a désormais une rue à son nom à New York !

La légende de la guitare électrique est officiellement immortalisée dans le quartier de Greenwich Village à Manhattan avec l’inauguration de "Jimi Hendrix Way".

Un nouveau chapitre s’ajoute à l’héritage de Jimi Hendrix. La ville de New York a inauguré hier "Jimi Hendrix Way", une portion de West Eighth Street rebaptisée en hommage à l’un des guitaristes les plus influents de l’histoire du rock. La cérémonie, organisée le 10 juin s’est tenue au cœur de Greenwich Village, quartier emblématique de sa carrière et de son passage sur la scène musicale new-yorkaise.

Ce lieu n’a pas été choisi au hasard. La rue se trouve à quelques pas des mythiques Electric Lady Studios, fondés par Hendrix en 1968 et inaugurés en 1970. Véritable repère dans l’histoire de la musique, le studio reste aujourd’hui un symbole majeur de son héritage artistique et de son influence sur des générations de musiciens.

Un hommage attendu depuis trop longtemps !

L’événement a réuni plusieurs personnalités du monde musical, dont Steven Van Zandt, l’ingénieur du son Eddie Kramer, ainsi que Janie Hendrix, la sœur du musicien. Tous ont salué un hommage attendu depuis des décennies. Dès les années 1970, une pétition avait été lancée pour obtenir cette reconnaissance officielle, peu après la disparition de Hendrix à l’âge de 27 ans.

Avec "Jimi Hendrix Way", New York consacre définitivement l’un des artistes les plus révolutionnaires de l’histoire du rock. Plus de cinquante ans après sa mort, son nom s’inscrit désormais dans le paysage de Manhattan, à deux pas du lieu où il a continué à réinventer la musique. Un hommage symbolique à une légende dont l’influence reste intacte.