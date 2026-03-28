Dave Grohl : « Après avoir trompé ma femme, j'ai suivi une thérapie six jours par semaine pendant 70 semaines. »

Le rock n’a jamais été qu’une affaire de riffs et de décibels. Parfois, il se transforme en confession à ciel ouvert. Et cette fois, c’est Dave Grohl qui se livre comme rarement auparavant.

Le leader des Foo Fighters a récemment brisé le silence autour du scandale qui a ébranlé sa vie personnelle. Après avoir publiquement reconnu son infidélité et révélé être le père d’une enfant née hors mariage, le musicien a entamé un long processus de reconstruction.

Une chute brutale suivie d’une remise en question totale

Dans une interview accordée au The Guardian, Grohl revient sur cette période sombre avec une sincérité désarmante. Il explique avoir ressenti la nécessité de tout arrêter pour faire face à ses actes :

« Je me suis retrouvé dans une situation où je devais m'arrêter, réfléchir et me réévaluer. »

Un moment charnière pour celui qui, depuis des décennies, incarne l’énergie brute du rock. Cette fois, il ne s’agissait plus de scène ou de musique, mais d’un travail intérieur profond.

Une thérapie intensive hors norme

Pour se reconstruire, Dave Grohl a entrepris une démarche radicale : une thérapie intensive à raison de six jours par semaine pendant 70 semaines, soit plus de 430 séances.

Un engagement colossal qui témoigne de la gravité de la situation, mais aussi de sa volonté de changer :

« C’est un processus sans fin. »

Cette introspection ne s’est pas limitée à son infidélité, mais a touché tous les aspects de sa vie, l’obligeant à affronter ses failles les plus profondes.

L’ombre d’une “addiction au succès”

Grohl évoque également une forme d’addiction au succès, un mal insidieux dans l’industrie musicale. Derrière les tournées, les albums et la reconnaissance mondiale, il décrit un vide intérieur qu’il cherchait à combler :

« Il ne faut pas accorder à tout cela une importance telle qu'elle finisse par vous détruire complètement. »

Une confession qui résonne particulièrement dans un milieu où la pression et les excès sont monnaie courante.

Reconstruire l’homme, le père et le mari

Au cœur de cette tempête, il y a aussi sa famille : sa femme Jordyn Blum et leurs trois filles, Violet, Harper et Ophelia. Aujourd’hui, Dave Grohl affirme vouloir redevenir un meilleur père et un meilleur mari, avec un objectif clair : regagner la confiance et obtenir le pardon.

S’il reste discret sur les détails de sa liaison, il laisse entendre que cette période marquera profondément le prochain album des Foo Fighters. Une manière de transformer la douleur en création, fidèle à l’ADN du rock.

Le rock comme catharsis

Ce nouvel épisode de la vie de Dave Grohl rappelle une vérité essentielle : derrière les icônes se cachent des êtres humains, imparfaits, en lutte avec eux-mêmes. Et parfois, les plus grandes batailles ne se jouent pas sur scène, mais en silence.

Entre thérapie, remise en question et quête de rédemption, Grohl entame peut-être l’un des chapitres les plus intenses de sa carrière — et de sa vie.