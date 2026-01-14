Dave Grohl des Foo Fighters : « Voilà ce que j'aurais fait si je n'étais pas devenu musicien. »

Le rockeur a parlé de son premier emploi : « J’ai adoré ! Je travaillais toute la semaine et le week-end, j’étais libre de jouer avec mon groupe dans le garage. »

Avant d’être l’une des dernières grandes icônes du rock, avant Nirvana, avant les Foo Fighters, Dave Grohl était un adolescent comme les autres, animé par une passion dévorante et une énergie positive à toute épreuve. Et même son tout premier emploi, loin des projecteurs, en dit long sur l’état d’esprit qui l’a toujours guidé.

Le premier boulot de Dave Grohl ? Magasinier dans un entrepôt de meubles. Une expérience que beaucoup qualifieraient de pénible, mais pas lui. Fidèle à son optimisme contagieux, le futur batteur de Nirvana s’en souvient avec un sourire :

« Tous les musiciens disent que leur premier boulot était nul. Moi, j’adorais être magasinier : je bossais toute la semaine et le week-end, j’étais libre de jouer avec mon groupe dans le garage ! »

Un détail qui résume parfaitement la mentalité Grohl : travailler pour pouvoir jouer de la musique, coûte que coûte.

Une vocation née dès l’enfance

Depuis son plus jeune âge, Dave Grohl baigne dans la musique. À seulement huit ans, un groupe va littéralement changer sa vie : Rush.

« Après avoir écouté Rush à huit ans, ma vie a basculé. J’ai entendu la batterie de Neil Peart et je n’ai plus rêvé que d’en jouer. »

Très vite, une autre légende s’impose comme une révélation : John Bonham de Led Zeppelin, dont l’impact sur Dave Grohl sera tel qu’il se fera tatouer le symbole aux trois cercles, immortalisé sur Led Zeppelin IV. Deux influences majeures qui forgeront un style de batterie à la fois puissant, instinctif et profondément rock.

Des garages aux scènes underground

À quinze ans, alors qu’il est encore élève au lycée d’Annandale en Virginie, Dave Grohl joue déjà dans un groupe scolaire baptisé Freak Baby. L’année suivante, à seulement seize ans, il rejoint le groupe de hardcore punk Dain Bramage et commence à écumer les salles mythiques de Washington D.C., notamment le légendaire 9:30 Club.

À cette époque, tout est possible. Dave Grohl ira même jusqu’à envisager une audition pour devenir le batteur du groupe de heavy metal horrifique Gwar. Finalement, c’est à dix-sept ans que tout s’accélère : il intègre le groupe Scream, quitte l’école et part sur les routes pendant quatre ans, enregistrant deux albums majeurs de la scène hardcore : No More Censorship (1988) et Fumble (1989).

La rencontre qui change tout

En 1990, lorsque Scream se sépare en pleine tournée d’adieu du bassiste Seeter Thompson, Dave Grohl se retrouve à un tournant de sa vie. Il demande alors conseil à un ami proche, Buzz Osborne des Melvins. Ce dernier lui parle d’un groupe de Seattle à la recherche d’un batteur et lui donne un simple numéro de téléphone : celui de Kurt Cobain.

Ce coup de fil marquera le début d’une aventure légendaire. Dave Grohl rejoint Nirvana, participe à l’explosion mondiale du grunge, puis renaît après le drame en fondant les Foo Fighters, devenant au passage l’une des figures les plus respectées et aimées du rock moderne.

Un destin que rien ne laissait prévoir

Et pourtant, malgré ce parcours hors norme, Dave Grohl n’avait jamais imaginé un tel destin :

« Quand j’apprenais la guitare et la batterie en autodidacte, je ne rêvais que de jouer, de devenir musicien pro, de gagner un peu d’argent en studio, puis de reprendre mes études et de trouver un vrai travail. Je n’aurais jamais imaginé un tel destin. »

Une humilité rare pour un homme au palmarès aussi impressionnant.

Et s’il n’avait pas été musicien ?

La question revient souvent en interview : quel métier aurait-il exercé s’il n’était pas devenu une star du rock ? La réponse de Dave Grohl surprend par sa simplicité :

« J’aurais aimé être graphiste. »

Un choix qui fait sens pour cet artiste complet, passionné par l’esthétique, les pochettes d’albums, l’art visuel et la création sous toutes ses formes.

Finalement, qu’il soit derrière une batterie, une guitare ou un écran de dessin, Dave Grohl n’a jamais cessé de faire ce qu’il sait faire le mieux : créer, transmettre et incarner l’esprit rock dans ce qu’il a de plus sincère.