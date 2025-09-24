Foo Fighters : Quand les Red Hot Chili Peppers voulaient chiper Pat Smear du groupe !

Heureusement pour Dave Grohl, le guitariste a refusé !

Les Foo Fighters continuent de surprendre leurs fans avec une série de concerts intimistes organisés aux États-Unis. L’occasion de présenter leur nouveau batteur, Ilan Rubin, mais aussi de se préparer pour leur retour sur scène en Indonésie, à Singapour, au Japon et au Mexique.

Dave Grohl, toujours maître de la scène

De retour sur scène après plus d’un an d’absence, Dave Grohl retrouve avec énergie ce lien si particulier qui l’unit au public. Alimenté par l’adrénaline que seul un concert live procure, il alterne riffs explosifs et anecdotes savoureuses. Et lors du passage des Foo Fighters au Santa Ana Observatory, le chanteur a lâché une histoire totalement inédite sur Pat Smear.

Quand les Red Hot Chili Peppers ont tenté leur chance

« Pat, puis-je te raconter l’histoire des Red Hot Chili Peppers ? » lance Grohl en plein show, sourire aux lèvres. « Il y a quelque temps, Flea, Chad Smith et Anthony Kiedis cherchaient un guitariste et ont appelé Pat. »

Réponse culte de l’intéressé : « Je suis partant, mais seulement si tu arrêtes de jouer du funk. »

Un refus poli mais ferme, qui a visiblement marqué Grohl. Ce dernier s’amuse ensuite : « Regarde-nous maintenant, Pat… Maintenant, on joue aussi du funk ! » Une anecdote qui a déclenché l’hilarité générale dans la salle, et qui en dit long sur l’autodérision et l’alchimie qui règnent toujours au sein des Foo Fighters.