Pearl Jam : Matt Cameron quitte le groupe après 27 ans, un remplaçant a déjà été trouvé !

Matt Cameron a quitté le groupe, laissant les fans face à une question brûlante : qui va désormais occuper le siège derrière les fûts ?

C’est une page majeure de l’histoire de Pearl Jam qui se tourne. Après 27 ans de collaboration, le batteur emblématique Matt Cameron a quitté le groupe, laissant les fans face à une question brûlante : qui va désormais occuper le siège derrière les fûts ?

Pour l’instant, le mystère est total… et c’est exactement ce que le groupe semble vouloir entretenir.

Lors d’une interview accordée à la chaîne SiriusXM Pearl Jam Radio, le guitariste Stone Gossard a livré quelques indices sur l’état d’esprit du groupe, sans pour autant dévoiler le nom du remplaçant.

"J'adore ce mystère. C'est si excitant. Il n'y a pas assez de mystère dans le monde", confie-t-il.

Le musicien précise également que le groupe est particulièrement enthousiaste à l’idée de retrouver la scène après une longue pause, avec un retour très attendu programmé au festival Ohana.

"Le fait que personne ne sache qui va jouer de la batterie avec nous rend tout cela encore plus palpitant", poursuit Gossard. "C'est notre mystère enveloppé dans une énigme, et nous savourons ce moment."

Un retour sur scène très attendu

Ce retour marquera un moment important pour le groupe, qui semble vouloir transformer cette transition en événement à part entière. L’identité du nouveau batteur reste donc secrète, renforçant l’attente autour de leurs prochaines performances.

Les anciens batteurs mettent fin aux rumeurs

Du côté des anciens membres, certains ont déjà fermé la porte à un éventuel retour. Dave Krusen, batteur original de Pearl Jam ayant participé à l’album culte Ten, a clairement écarté cette possibilité. Interrogé sur Instagram à propos d’un retour, il a répondu sans ambiguïté :

"Non, ils ont déjà un nouveau batteur."

Autre figure historique du groupe, Dave Abbruzzese, a lui aussi mis fin aux spéculations l’été dernier concernant un possible comeback derrière les fûts.

Un mystère savamment entretenu

Entre déclarations énigmatiques et silence volontaire, Pearl Jam semble avoir choisi de transformer ce changement majeur en véritable suspense. Une stratégie qui alimente les discussions des fans, impatients de découvrir qui aura la lourde tâche de succéder à Matt Cameron dans l’un des groupes rock les plus influents de ces 30 dernières années.